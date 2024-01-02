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Кулеба звернувся до партнерів із пропозицією, після масштабного обстрілу України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба звернувся до партнерів із пропозицією, після масштабного обстрілу України
Росія масштабно вдарила по Києві ракетами
фото: Telegram/КМДА

Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів у столицях партнерів та міжнародних організаціях

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував у X останню масовану повітряну атаку російських військ на Україну.

Кулеба вказав на те, що це вже другий масштабний ракетний удар за останні чотири дні.

«Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів», – заявив голова МЗС.

Зокрема, міністр озвучив кроки, яких можуть вжити партнери України:

  • прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів;
  • забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів;
  • забезпечити Україну ракетами дальності понад 300 км;
  • схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;
  • ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: війна обстріл Київ КМДА Дмитро Кулеба

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