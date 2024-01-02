Кулеба звернувся до партнерів із пропозицією, після масштабного обстрілу України

Кулеба закликав ізолювати російських дипломатів у столицях партнерів та міжнародних організаціях

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував у X останню масовану повітряну атаку російських військ на Україну.

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Кулеба вказав на те, що це вже другий масштабний ракетний удар за останні чотири дні.

«Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів», – заявив голова МЗС.

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Зокрема, міністр озвучив кроки, яких можуть вжити партнери України:

прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів;

забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів;

забезпечити Україну ракетами дальності понад 300 км;

схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

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До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.