Рятувальники показали, як визволяють людей з-під завалів у Солом'янському районі столиці

Жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої»

У Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталія Кличка.

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«Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої».

27 постраждалих госпіталізовані», – написав Кличко.

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«На жаль, одна із поранених мешканок будинку загинула», – повідомили у ДСНС та опублікували відео рятувальної роботи.

Нагадаємо, наразі є постраждалі у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Очільник міста Віталій Кличко повідомив, що рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. 27 постраждалих госпіталізовані. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків десятки ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть ПС). Унаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці э руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.