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Нова група депортованих українських дітей прибула до Білорусі – AP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова група депортованих українських дітей прибула до Білорусі – AP
Кількість нової групи викрадених українських дітей, які прибули до Білорусі невідома
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лукашенко цинічно пообіцяв українським дітям «зробити їхнє дитинство щасливішим»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у четвер, 28 грудня, особисто відвідав організовану урядом зустріч із привезеними з тимчасово окупованих Росією територій України. Про це пише Associated Press.

Виступаючи на заході з нагоди прибуття нової групи депортованих українських дітей напередодні новорічних свят, білоруський диктатор, цинічно пообіцяв «обійняти цих дітей, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим».

Крім того, Лукашенко «відкрито кидав виклик» міжнародному обуренню через причетність його Білорусі до депортації російською владою українських дітей.

Білоруські чиновники не повідомили кількість привезених до країни українських дітей, йдеться у матеріалі агентства.

Павло Латушка, колишній міністр культури Білорусі, який надав Міжнародному кримінальному суду (МКС) докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей, сказав, що прибуття нової групи з окупованих Росією територій «підкреслює необхідність для МКС розслідувати ці злочини».

«Лукашенко, члени його родини та соратники разом із Кремлем організували систему переміщення українських дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до Білорусі, і цей канал досі працює», – заявив Латушка агентству.

Нагадаємо, росіяни складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь. «Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до РФ», – розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

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Теги: війна депортація діти Білорусь Олександр Лукашенко

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