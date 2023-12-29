На Львівщині є влучання в інфраструктурний обʼєкт

На місці працюють усі профільні служби

Внаслідок ракетної атаки на Львівщину є влучання в інфраструктурний обʼєкт у Дрогобицькому районі. Про це повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів нашого району», – заявив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

На місці працюють усі профільні служби. За попередніми даними, жертв немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.