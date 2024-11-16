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В Японії померла 101-річна прицеса, яка була невісткою імператора Хірохіто

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Японії померла 101-річна прицеса, яка була невісткою імператора Хірохіто
В Японії померла принцеса Юріко
фото з відкритих джерел

Принцеса Юріко померла у 101-річному віці

В Японії у віці 101 року померла найстаріша представниця місцевого імператорського дому принцеса Юріко. Про це повідомляє The Independent.

Юріко народилася 4 червня 1923 року, а в 1941 році вийшла заміж за принца Такахіто, молодшого брата імператора Хірохіто, який правив Японією під час Другої світової війни. 15 листопада 2024 року принцеса Юріко померла в лікарні Токіо, ставши на момент смерті найстаршою з досі живих членів японського імператорського дому.

У березні цього року вона перенесла інсульт і пневмонію, після чого потрапила до реанімації, де перебувала без змін до останнього часу. Її стан значно погіршився за останній тиждень. Офіційна причина смерті не була озвучена, але, згідно з інформацією японських ЗМІ, принцеса померла від пневмонії.

Протягом свого життя Юріко виховала п'ятьох дітей. Вона поділяла захоплення свого чоловіка, принца Такахіто, дослідженнями історії давнього Близького Сходу. Крім того, вона виконувала певні офіційні обов'язки та активно брала участь у благодійній діяльності. Принцеса пережила не лише свого чоловіка, який помер у 2016 році, але й усіх трьох їхніх синів.

Смерть Юріко зменшує кількість живих членів імператорської родини Японії до 16, серед яких лише чотири чоловіки. Це ще більше загострює дискусії про доцільність збереження престолонаслідування тільки за чоловічою лінією.

Окрім чинного імператора, в живих залишається 88-річний принц Масахіто, син імператора Хірохіто. Він є третім у лінії престолонаслідування, але через свій вік навряд чи зможе зійти на престол.

Потенційно найбільші шанси стати імператором має принц Фуміхіто, 58-річний молодший брат чинного імператора. Фуміхіто займає першу позицію в черзі на престол, оскільки чинний імператор має лише одну доньку та не має синів.

Наймолодший член імператорської родини, 18-річний принц Хісахіто, племінник імператора Нарухіто, наразі є другим у черзі на престол. Він є головною надією японських монархістів, оскільки розширення імператорської родини за рахунок нових нащадків трьох інших живих чоловіків цього клану видається малоймовірним.

Така ситуація створює серйозну проблему для монархічної системи, оскільки вона не передбачає можливості престолонаслідування для жінок. Уряд активно обговорює шляхи збереження стабільності системи престолонаслідування, не покладаючись на представниць жіночої статі.

Нагадаємо, раніше нижня палата парламенту Японії (Палата представників) переобрала лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Сігер Ісібу на посаду прем'єр-міністра.

До слова, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. 

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений.

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Теги: міністр Японія партії інсульт племінник

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