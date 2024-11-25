Чолаку покидає Соціал-демократичну партію після поразки на виборах у Румунії

Чолаку став першим главою Соціал-демократичної партії, який не вийшов до другого туру президентських виборів

Чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім. Про це повідомляє HotNews.ro.

Чолаку оголосив у понеділок у штаб-квартирі партії, що в неділю ввечері подав заяву про відставку генеральному секретарю соціал-демократів. Зазначається, що політик залишиться на посаді прем'єр-міністра, яку він обіймає з червня 2023 року

«Я хочу привітати тих, хто пройшов у другий тур. Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною», – сказав Чолаку.

На запитання журналістів, хто візьме на себе керівництво партією, Чолаку відповів: «Колега». На питання, чи повинна його команда також покинути партію, він пішов, не відповівши.

Варто зазначити, що Марчела Чолаку було обрано очільником партії на з'їзді в серпні 2020 року. Спочатку він був тимчасовим лідером після того, як Віоріка Денчіле була усунута від керівництва.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Георгеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться через два тижні, 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі.

Крім того, 1 грудня заплановані парламентські вибори.