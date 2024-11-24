Головна Світ Політика
search button user button menu button

Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту
фото: NewsGeorgia

Також на 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів

Грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада. Про це повідомляє NewsGeorgia. 

Опоненти грузинської влади розпочнуть збір напередодні – о 21:00 у неділю, 24 листопада, на площі Республіки. Звідти вони попрямують до парламенту та проведуть ніч на проспекті Руставелі. 

Також на 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери. 

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

Читайте також:

Теги: вибори акція партії Грузія протест опозиція Саломе Зурабішвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід паралізований як у 1938 році. Україна має реагувати і діяти
Три фронти, які Україна не може програти
30 жовтня, 20:25
Як Білорусь, Грузія та Молдова опинились під впливом гібридної агресії Росії
Росія відкриває гібридний «другий фронт» проти України та Заходу в Білорусі та Грузії
29 жовтня, 16:30
На одній із дільниць в Марнеулі чоловік кинув в урну для голосування пакет бюлетенів
Вибори в Грузії супроводжуються бійками та підкиданням бюлетенів (відео)
26 жовтня, 13:31
Президент наголосив, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії, то Молдову чекатиме така ж доля, що й Грузію 
Зеленський про результати парламентських виборів у Грузії: сьогодні перемогла Росія
30 жовтня, 14:22
Поліція біля мосту між Рибницею та Резиною увечері 3 листопада
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
3 листопада, 20:49
ЦВК Молдови обрахувало більше 90% голосів
Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
3 листопада, 22:55
22 листопада 2004 року Україна вимагала перерахунку голосів на щойно проведених президентських виборах
«Як ми придумали Помаранчеву революцію». Яскраві спомини польових командирів Майдану Річниця
22 листопада, 21:00
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
6 листопада, 00:13
Економіка Фінляндії буде паралізована страйками на початку грудня
Десятки підприємств у Фінляндії зупиняться через страйки
20 листопада, 07:33

Політика

Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту
Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту
Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї
Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї
Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США
Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США
Болгарський олігарх, що перебуває під санкціями США, отримав відзнаку від України
Болгарський олігарх, що перебуває під санкціями США, отримав відзнаку від України
«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців
«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців
Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети
Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
34K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
15K
Територіальні поступки та 20 років мораторію на НАТО. Посол Гербст – про те, що Трамп готує Україні
11K
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
9581
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз

Новини

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Вчора, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua