Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту

Також на 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів

Грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Опоненти грузинської влади розпочнуть збір напередодні – о 21:00 у неділю, 24 листопада, на площі Республіки. Звідти вони попрямують до парламенту та проведуть ніч на проспекті Руставелі.

Також на 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.