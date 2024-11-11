Трамп надасть Тайваню велику партію озброєнь? Подробиці від Financial Times

Тайвань веде з командою новообраного президента США Дональда Трампа перемовини про придбання пакетів озброєнь

Влада Тайваню має намір придбати у США значні обсяги озброєнь, щоб продемонструвати Вашингтону рішучість захищати себе. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Високопоставлений представник тайванської сфери безпеки повідомив Financial Times: відбулися непублічні дискусії з командою новообраного президента США Дональда Трампа про те, придбання якихось пакетів озброєнь могло б показати готовність Тайваню зміцнювати свою оборону. Газета зазначає, що партнери США намагаються підготуватися до зміни політики Вашингтона: раніше Трамп закликав союзників інвестувати більше у свою оборону.

Декілька людей, знайомих із ситуацією, заявили Financial Times, що Тайбей запросить, ймовірно, кораблі від компанії Lockheed Martin Corporation і літаки далекого радіолокаційного виявлення Grumman E-2 Hawkeye від Northrop Grumman. Також хочуть більше ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot та можуть попросити винищувачі-бомбардувальники F-35, причому постачання літаків можуть спричинити дискусії у Вашингтоні.

Співрозмовники газети уточнюють, що Тайбей може зробити запит на продаж 60 F-35, чотирьох Grumman E-2 Hawkeye, 10 раніше списаних кораблів та 400 ракет Patriot. Крім того, влада планує закупити есмінці з протиракетною обороною системи Aegis.

Інший представник тайванської влади заявив, що у США існує двопартійний консенсус щодо необхідності допомагати з обороною острова. Він нагадав, що за першої адміністрації Трампа (2017-2021 роки, – «Главком») американські офіційні особи стали частіше і на вищому рівні здійснювати візити на Тайвань, а США почали нарощувати постачання озброєнь.

Financial Times нагадує, що за президентства Трампа США схвалили постачання зброї на Тайвань на суму $21 млрд, включаючи винищувачі F-16 і танки Abrams. За президента США Джо Байдена вартість таких поставок склала $7 млрд. Адміністрація Байдена переконувала Тайбей інакше розподілити кошти на оборону, запасати боєприпаси, віддавати пріоритет дешевшим і мобільнішим системам озброєння.

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли було проголошено Китайську Народну Республіку, а частина китайської партії Гоміньдан влаштувалась на острові Тайвань, назвавши острів Китайською Республікою на Тайвані. Пекін наполягає на «принципі одного Китаю», за яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.

США надають підтримку владі Тайваню у військовій сфері. Китай послідовно виступає проти постачання американської зброї Тайваню, розцінюючи їх як порушення суверенітету КНР, існування одного Китаю та підтримку тих тайванських політичних кіл, які виступають за «незалежність Тайваню».

Раніше стало відомо, що уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу. Привітання з обранням демонструє застережливу політику у відносинах з главою Білого дому. Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.