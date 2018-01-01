Лідер «Нацкорпусу» пропонує українцям воювати у Сирії проти Росії

Білецький наполягає на тому, щоб Україна, насамперед, захищала власні геополітичні інтереси

Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому». «З державницької точки зору Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Бо найстрашніше, що може бути — це ховати



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Фото: Станіслав Груздєв Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

Білецький наполягає на тому, щоб Україна, насамперед, захищала власні геополітичні інтереси

Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому».

«З державницької точки зору Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Бо найстрашніше, що може бути — це ховати голову в пісок», — говорить Білецький.

Політик зазначає, що якщо у нас є такі люди, є такий потенціал, то чому б і ні. За його даними, в Україні існує велика кількість професіоналів, на яких є величезний попит у світі.

«Повірте, я знаю велику кількість людей зі Збройних сил України, морської піхоти, добровольчих підрозділів, які служать зараз в Ємені, в Лівії, в Іраку, в Афганістані у рамках приватних військових компаній. Але таланти, бойова звитяга цих людей іде не на геополітичні інтереси України, а на інтереси якогось дяді з Вашингтона, Пекіна», — пояснює свою позицію Білецький.

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