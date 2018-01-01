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    Політика

    Лідер «Нацкорпусу» пропонує українцям воювати у Сирії проти Росії

    Білецький наполягає на тому, щоб Україна, насамперед, захищала власні геополітичні інтереси
    Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому». «З державницької точки зору Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Бо найстрашніше, що може бути — це ховати
    • Сьогодні, 14:00
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    Лідер &laquo;Національного корпусу&raquo; Андрій Білецький
    Фото: Станіслав Груздєв
    Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

    Білецький наполягає на тому, щоб Україна, насамперед, захищала власні геополітичні інтереси

    Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у інтерв’ю «Главкому».

    «З державницької точки зору Україна повинна активно вести зовнішню, в тому числі військову політику. Бо найстрашніше, що може бути — це ховати голову в пісок», — говорить Білецький.

    Політик зазначає, що якщо у нас є такі люди, є такий потенціал, то чому б і ні. За його даними, в Україні існує велика кількість професіоналів, на яких є величезний попит у світі.

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    «Повірте, я знаю велику кількість людей зі Збройних сил України, морської піхоти, добровольчих підрозділів, які служать зараз в Ємені, в Лівії, в Іраку, в Афганістані у рамках приватних військових компаній. Але таланти, бойова звитяга цих людей іде не на геополітичні інтереси України, а на інтереси якогось дяді з Вашингтона, Пекіна», — пояснює свою позицію Білецький.

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