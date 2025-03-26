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Україна передала США категорії об’єктів інфраструктури, які стосуються режиму тиші

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна передала США категорії об’єктів інфраструктури, які стосуються режиму тиші
Жовква: Росія маніпулює, публікуючи свою інтерпретацію переговорів, де стверджує, ніби режим тиші щодо обстрілів енергооб’єктів діє з 18 березня
фото: president.gov.ua

«Українська сторона передала розуміння категорій таких об'єктів інфраструктури, не конкретних об'єктів, а що туди підпадає»

Україна передала американській стороні своє розуміння категорій об’єктів інфраструктури, які потрапляють під режим тиші, зокрема, об’єкти ядерної та газо-добувної сфери. Як передає «Главком», про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у середу, 26 березня, у ефірі національного телемарафону.

«Українська сторона передала американській стороні свої розуміння категорій таких об'єктів інфраструктури. Дуже важливо - тут не конкретні об'єкти, не координати, а що туди підпадає, що саме, які об'єкти ядерної сфери, які категорії об'єктів, наприклад, газо-добувної галузі», – сказав Жовква.

Жовква зазначив, що Росія маніпулює, публікуючи свою незрозумілу інтерпретацію переговорів, де російська сторона стверджує, ніби режим тиші щодо обстрілів енергооб’єктів діє з 18 березня, хоча з того часу, як мінімум, вісім об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів зі сторони РФ.

Окрім того, заступник керівника ОП зазначив, що у випадку порушення Росією режиму тишу держава монітор буде фіксувати це, і «далі Сполучені Штати Америки зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію мають вживати відповідні дії».

Водночас Російська Федерація знову масштабно атакувала Україну. Подібні дії свідчать про те, що країна-агресор не збирається припиняти війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Під російською атакою були Дніпровщина, Сумська, Черкаська й інші області. Був масштабний удар дронами по Кривому Рогу – по місцевому підприємству, цивільній інфраструктурі. В Охтирці на Сумщині пошкоджені будинки, магазини, звичайна інфраструктура. Під обстрілами також були громади Донеччини, Харківщини, Запорізької області», – каже він.

Так, Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. З 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: інфраструктура перемир'я

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