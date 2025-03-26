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Заступник Єрмака: Кожен іноземний миротворець «має бути готовим до участі у справжньому бою»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Заступник Єрмака: Кожен іноземний миротворець «має бути готовим до участі у справжньому бою»
Жовква: Україні «не потрібна міжнародна присутність десь у Львові»
фото: Reuters

Володимир Зеленський вже відреагував на заяву заступника Єрмака

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна потребує «серйозного» внеску з боку Європи, якщо це стосується потенційного розгортання військ. Як передає «Главком», про це Жовква сказав в інтервʼю AFP, цитує France 24.

«Нам не потрібна проста присутність, щоб продемонструвати, що Європа присутня. Нам не потрібні ні миротворці, ні блакитні шоломи, ні неозброєні, ні щось інше», – зазначив посадовець Офісу.

За його словами, Києву не потрібні європейські війська, щоб воювати з Росією. Водночас у разі європейської присутності вони мають бути готові до різних сценаріїв, включно з ракетними ударами чи атаками безпілотників. «Якщо європейські країни серйозно ставляться до свого внеску, вони повинні бути дійсно серйозними», – сказав Жовква.

Жовква відмовився назвати, яка кількість військових потрібна в Україні після війни та де їх можна розмістити, але уточнив, що «нам не потрібні лише 5 тис. чи 10 тис.».

«І не кількість важлива... Важлива також їхня готовність битися, їхня готовність захищати, їхня готовність бути оснащеними, їхня готовність розуміти, що Україна є невіддільною частиною європейської безпеки», – зауважив заступник голови ОП.

На його думку, кожен солдат має бути готовий «брати участь у справжньому бою». Він додав, що Україні «не потрібна міжнародна присутність десь у Львові».

Водночас під час пресконференції очільника України з очільником Франції, Володимира Зеленського запитали щодо коментаря «його радника про миротворців», ймовірно, маючи на увазі саме інтервʼю Жовкви.

Зеленський наголосив, що «ніхто не хоче втягувати у війну ту чи іншу країну».

«Контингент миротворців потрібен для контролю, і це в будь-якому випадку буде бойовий склад. Але для того, аби контроль працював, потрібен моніторинг та тренування. І головне: це унеможливити бажання Росії повернутися з тією чи іншою агресією», - пояснив голова держави.

Нагадаємо, миротворчі сили, які можуть бути розгорнуті в Україні, повинні мати чітко визначену місію та командування. Як інформує «Главком», про це заявив генерал армії США у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

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Теги: Європа Україна миротворці

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