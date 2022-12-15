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Відома суддя розповіла про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: радіти зарано

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відома суддя розповіла про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: радіти зарано
В Україні офіційно ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва
фото з відкритих джерел

«Громадянське суспільство має постійно бути насторожі, бо радіти ще зарано»

Сьогодні, 15 грудня, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».  Суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник в коментарі «Главкому» прокоментувала рішення про ліквідацію скандально відомого суду та застерегла від передчасної радості.

«Радіти ще зарано. Громадянське суспільство має постійно бути насторожі, зокрема, під час добору служителів Феміди до нового суду», – зазначила службовиця.

До того ж вона вважає, що рішення парламенту (про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва) запізнилося, щонайменше, на півтора року. За цей час передовсім судді столичного Окружного адміністративного суду докладали титанічні зусилля, щоб зірвати ліквідацію суду. Робили вони це через різні інстанції, у тому числі Верховну Раду.

«Принцип доступу до правосуддя під час ліквідації київського суду не порушено. Адже громадянину важливо, щоб його позов потрапив до судді, до якого є суспільна довіра і його авторитет не скомпрометовано. Водночас так звані «плівки судді Вовка» зайвий раз демонстрували, як відбувається торгівля правосуддям», – додала Гольник.

«Плівки Вовка» – найгучніший скандал навколо Окружного адмінсуду, пов’язаний із головою суду Павлом Вовком. У 2019-му НАБУ оприлюднило матеріали, записані у його кабінеті. Так, стало відомо, що правоохоронці розслідують справу про втручання керівництва суду у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. Представників Окружного адмінсуду звинуватили у створенні «злочинної організації з метою захоплення державної влади». Надалі Вовк просто не з’являвся на допити у НАБУ, а суд продовжував свою діяльність, видаючи скандальні рішення.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів. Суд неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

До слова, проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.  Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка.

Також стало відомо, що ОАСК перед ліквідацією нароздавав мільйонів. Окружний адміністративний суд Києва прийняв низку рішень про багатомільйонні виплати люстрованим суддям та ексзаступнику Генпрокурора Сергію Кізю, а також скасував санкції щодо підприємства з «російським слідом». До того ж цей суд ухвалив рішення про довиплату 3,6 млн грн вихідної допомоги нещодавно звільненому судді Конституційного суду Олександру Литвиненку.

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Теги: Окружний адмінсуд

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