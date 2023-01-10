Український суддя їздить в окупований Крим і не декларує квартири в Москві – «Схеми»

Суддя Василенко має незадекларовані апартаменти у Севастополі та Москві, оформлені на його дружину

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей до Криму з моменту його окупації та має незадекларовані апартаменти у Севастополі та Москві, оформлені на його дружину, яка є громадянкою Росії. Про це повідомляють «Схеми».

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Згідно з інформацією про перетин кордону з російської бази даних, із 2014 року Василенко по декілька разів на рік їздив до окупованого Криму, востаннє – 2021 року.

Першу поїздку він здійснив у липні 2014 року, того ж літа він приїхав ще раз. Журналісти знайшли у соцмережах світлини судді із поїздок того періоду. У 2015-2016 роках суддя сумарно вісім разів з’їздив до окупованого Криму, про що також свідчать світлини, оприлюднені його родичем у російській соцмережі «Одноклассники».

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Василенко продовжував їздити туди і надалі, аж до липня 2021 року. З початку окупації він провів на півострові щонайменше 206 днів.

«Що не так з поїздками в Крим, окупований Росією? По-перше, від моменту в’їзду на півострів людина підкоряється вже російським законам, показує документи прикордонникам-окупантам, розраховується окупаційною валютою – російським рублем, та навіть сплачує податки в бюджет-країни агресора, щоразу щось купуючи. По-друге, виникає питання, чому представник української влади не боїться бути там затриманим?».

Крім того, журналісти з’ясували, що Василенко не декларує нерухомість родини у Криму та в Росії. Завдяки світлинам судді з Криму у соцмережах журналісти вирахували точне місце розташування та номер апартаментів, в яких зупинявся суддя Василенко.

«Схеми» повідомляють, що вони належать його дружині Олені Василенко та оформлені на неї як на громадянку Росії. Нерухомість розташована в елітному житловому комплексі «Аквамарин» на березі Чорного моря у Севастополі.

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За інформацією «Схем», усього Олена Василенко має у власності дві квартири в ЖК «Аквамарин» з видом на море загальною площею 115 кв. м. Про це свідчать записи в російському реєстрі переходу прав власності на нерухоме майно.

Раніше апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. Свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності, cвідчить, що дружина Василенка стала власницею апартаментів саме за своїм паспортом громадянки РФ. Відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.

Паспорт Олени Василенко є чинним. Вона отримала його у 2015 році після досягнення 45-річного віку. До цього вона також мала російське громадянство.

«Схеми» наголошують, що у деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена. Василенко таков не зазначив у своїй майновій декларації за 2020 рік, що його дружина має у власності апартаменти у Севастополі.

«Схеми» повідомляють, що орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенка може сягати понад 17 млн гривень.

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Окрім того, журналісти з’ясувати, що родина судді володіє нерухомістю у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Зокрема, його дружина Олена та дочка Юлія Василенко є власницями половини квартири загальною площею 72 квадратних метри, про що свідчить витяг з російського реєстру прав переходу власності на нерухоме майно. Власність дружина та дочка оформили за паспортами громадянок РФ.

Вони є власницями цього майна з 2006 року, однак, ставши суддею, Василенко жодного разу не вніс ці відомості в декларацію.

«Схеми» повідомляють, що вартість частки дружини судді у цій квартирі становить приблизно 2,5 млн грн. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 млн грн.

«Схеми вирушили на одне з судових засідань судді Василенка, але він відмовився відповідати на запитання журналістів про незадекларовану нерухомість у Криму та Москві, про регулярні відвідини окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене у декларації. Ці ж запитання журналісти виклали і в письмовому запиті на адресу судді та оприлюднять відповідь, щойно вона надійде».

Суддя Ярослав Василенко навчався в Червонопрапорному військовому інституті Міністерства оборони СРСР у Москві. Після випуску у 1991 році працював у військових судах в Україні, а у 2008 році обійняв посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду, у 2018 році став суддею Шостого апеляційного адміністративного суду, де працює і досі.

«Схеми» повідомляють, що в розпал подій Майдану Василенко розглядав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону на проведення масових зібрань на Майдані.

Тоді колегія суддів апеляційної інстанції підтвердила заборону проведення будь-яких масових акцій на Майдані у період з 7 грудня 2013 по 7 січня 2014 року.