Чи має право ТЦК вилучати телефон у військовозобов'язаного? Оприлюднено нові правила

Згідно з новими правилами, мобільні телефони не підлягають вилученню у військовозобов'язаних, які перебувають у приміщенні ТЦК

Наказ Драпатого має на меті покласти край «бусифікації»

В Україні запроваджуються нові правила роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зокрема, вони стосуються поводження з особистими речами військовозобов'язаних. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий».

Відповідні зміни передбачені наказом головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого від 6 жовтня. Документ обсягом 154 сторінки покликаний унормувати роботу посадовців ТЦК та СП і запобігти випадкам «бусифікації».

Скріншот наказу головкома Драпатого

Згідно з новими правилами, мобільні телефони, ремені та шнурки не підлягають вилученню у військовозобов'язаних, які перебувають у приміщенні ТЦК.

Якщо людина хоче залишити особисті речі на зберігання, зробити це можна виключно добровільно та з оформленням відповідного документа. При цьому передача телефона на зберігання не означає, що працівники ТЦК отримують право переглядати його вміст.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що дозволено та заборонено працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про необхідність змінити підхід до мобілізації. За його словами, Україна має робити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективному використанні людського ресурсу.