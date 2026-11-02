Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 листопада 2026 року
Ніч проти 2 листопада запам'яталася зламом застосунку «Повітряна тривога»: українці отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку. Вибухи цієї ночі лунали у передмісті Києва, в Одесі та Вінниці. Водночас дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи, а в окупованому Луганську пролунала серія вибухів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 листопада.
Злам «Повітряної тривоги»: українці отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну тривогу
Українцям надійшли фейкові сповіщення внаслідок зламу застосунку «Повітряна тривога».
Дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи
Безпілотники знову атакували станцію «Самара». Підприємство входить до системи російської компанії «Транснафта» та є одним із ключових вузлів транспортування нафти.
В окупованому Луганську пролунала серія вибухів
Місто атакували дрони – в окупованому Луганську лунали вибухи.
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