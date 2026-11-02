Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 листопада 2026 року

Ніч проти 2 листопада запам'яталася зламом застосунку «Повітряна тривога»: українці отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку. Вибухи цієї ночі лунали у передмісті Києва, в Одесі та Вінниці. Водночас дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи, а в окупованому Луганську пролунала серія вибухів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 листопада.

Злам «Повітряної тривоги»: українці отримали фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну тривогу

Українцям надійшли фейкові сповіщення внаслідок зламу застосунку «Повітряна тривога».

Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада фото 1

Дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи

Безпілотники знову атакували станцію «Самара». Підприємство входить до системи російської компанії «Транснафта» та є одним із ключових вузлів транспортування нафти.

Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада фото 2

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів

Місто атакували дрони – в окупованому Луганську лунали вибухи.

Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада фото 3

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: вибори українці тривога застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний депутат Олексій Гончаренко, фракція «Європейська солідарність»
Нове обличчя ухилянсько-капітулянського руху в Україні. Хто перемагає в кастингу
5 жовтня, 08:58
Крупа на засіданні суду 5 жовтня 2026 року
Справа Крупи переходить у дистанційний формат (оновлено)
12 жовтня, 12:50
Каллас зауважила, що зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну
Глава європейської дипломатії відреагувала на заяву Трампа про вибори в Україні
12 жовтня, 10:41
Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється
Росія атакувала ТЕЦ-4 і житловий будинок у Києві: є загиблі
13 жовтня, 22:50
«Черкаси-Арена» так і не дочекалася вболівальників
Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий матч туру
Вчора, 16:49
Брейді Роджерс під час передвиборчої кампанії в Келоуні
«Я некомпетентний»: канадець із жартівливою кампанією виграв вибори
21 жовтня, 04:59
Астрологія з гумором на 25 жовтня 2026 року
Неділя обіцяє спокій, але є нюанс: гумористичний гороскоп на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 05:15
Лула да Сілва повернув собі перше місце в підрахунку, коли опрацювали близько половини дільниць
Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом
26 жовтня, 02:50
Астрологія з гумором на 1 листопада 2026 року
Гумористичний гороскоп на 1 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
31 жовтня, 21:00

Події в Україні

Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія використала перемир'я в Олешках для посилення позицій – Генштаб
Росія використала перемир'я в Олешках для посилення позицій – Генштаб
Російська атака на Вінниччину: кількість постраждалих зросла
Російська атака на Вінниччину: кількість постраждалих зросла
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада
Злам «Повітряної тривоги», дрони атакували нафтохаб «Самара»: головне за ніч 2 листопада

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
155K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
100K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua