Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину

Викрито протиправну діяльність посадовців одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області, які незаконно утримували військовозобов’язаних та застосовували до них жорстоке поводження. Порушення виявили після втручання представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області під час моніторингового візиту до районного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, з лютого по квітень 2026 року посадовці без законних підстав утримували 21 громадянина у приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту. Йдеться про чоловіків, яких військові частини відмовилися приймати на службу. Попри відсутність правових підстав для подальшого перебування у пункті збору, їх утримували там від однієї до 48 діб.

Також слідчі встановили факт жорстокого поводження з одним із чоловіків. За даними розслідування, черговий тимчасового мобілізаційного пункту, намагаючись змусити його залишатися на території об’єкта, прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.

«У ході слідства працівники ДБР вилучили службову документацію та матеріали службових перевірок, допитали потерпілих, свідків і представників омбудсмана, а також дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції», – йдеться у повідомленні.

Тимчасово виконуючому обов’язки начальника районного ТЦК та СП і начальнику підрозділу військового обліку повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану та незаконному позбавленні волі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 КК України). Черговому районного тимчасового мобілізаційного пункту повідомили про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України). Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, інших можливих потерпілих та осіб, причетних до його вчинення.

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП було зафіксовано серйозні порушення прав людини. «РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі – або втрачає довіру тих, кого вона захищає!», – сказав він.

До слова, у Дніпрі чоловік перебуває в лікарні у вкрай важкому стані після зустрічі з працівниками ТЦК та СП у балаклавах. За офіційною версією військового відомства, він «сам упав і вдарився головою».