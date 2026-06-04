Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі
фото: ДБР

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину

Викрито протиправну діяльність посадовців одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області, які незаконно утримували військовозобов’язаних та застосовували до них жорстоке поводження. Порушення виявили після втручання представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області під час моніторингового візиту до районного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, з лютого по квітень 2026 року посадовці без законних підстав утримували 21 громадянина у приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту. Йдеться про чоловіків, яких військові частини відмовилися приймати на службу. Попри відсутність правових підстав для подальшого перебування у пункті збору, їх утримували там від однієї до 48 діб.

Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей фото 1

Також слідчі встановили факт жорстокого поводження з одним із чоловіків. За даними розслідування, черговий тимчасового мобілізаційного пункту, намагаючись змусити його залишатися на території об’єкта, прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.

«У ході слідства працівники ДБР вилучили службову документацію та матеріали службових перевірок, допитали потерпілих, свідків і представників омбудсмана, а також дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції», – йдеться у повідомленні.

Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей фото 2

Тимчасово виконуючому обов’язки начальника районного ТЦК та СП і начальнику підрозділу військового обліку повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану та незаконному позбавленні волі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 КК України). Черговому районного тимчасового мобілізаційного пункту повідомили про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України). Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, інших можливих потерпілих та осіб, причетних до його вчинення.

Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей фото 3

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП було зафіксовано серйозні порушення прав людини. «РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі – або втрачає довіру тих, кого вона захищає!», – сказав він.

До слова, у Дніпрі чоловік перебуває в лікарні у вкрай важкому стані після зустрічі з працівниками ТЦК та СП у балаклавах. За офіційною версією військового відомства, він «сам упав і вдарився головою».

Читайте також:

Теги: Закарпаття ДБР ТЦК Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група осіб пошкодила вікна автомобіля
В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли
5 травня, 18:53
Засідання уряду Угорщини
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
13 травня, 20:30
Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону
На Закарпатті засудили вихователя інтернату, який намагався продати немовля
16 травня, 17:33
Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні чотири роки
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
15 травня, 11:06
Поліція затримала нападника
У Хусті водій атакував перцевим балончиком вагітну жінку
23 травня, 15:53
Під час перебування в будівлі установи чоловік відлучився до ванної кімнати
У Тернополі чоловік застрелився у приміщенні ТЦК
24 травня, 11:55
Слідчі перевірятимуть всі деталі та обставини смерті
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
25 травня, 10:09
Під час обшуків в орендованому помешканні чоловіка слідчі вилучили майже 200 тис. грн
Смерть у Тернопільському ТЦК: у квартирі загиблого знайдено набої та рублі
25 травня, 20:23
Позивач довів, що навчається на денній формі та має право претендувати на відстрочку
ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд
1 червня, 06:58

Кримінал

Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Майже чверть століття трудового рабства. Справу підприємця з Львівщини скеровано до суду
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова через строк давності: він визнав вину
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Дніпропетровщина: поліція відкрила справу через жорстоке поводження дитини з котом
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Українець намагався вивезти в Угорщину запчастину військового літака: деталі від митників
Передавав дані через батька в Росію. СБУ викрила «крота» на оборонному заводі
Передавав дані через батька в Росію. СБУ викрила «крота» на оборонному заводі

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua