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Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок
Евакуйовані жителі Олешок після прибуття на підконтрольну Україні територію
фото: Патрульна поліція Чернігівської області

Український омбудсман домовився з російською колегою Яною Лантратовою продовжити гуманітарну роботу для цивільних поблизу лінії фронту

Після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині Україна планує продовжити проведення подібних місій на регулярній основі. Про відповідну домовленість із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це пише «Главком» із посиланням на допис омбудсмана

Лубінець анонсував продовження гуманітарних місій

За словами Дмитра Лубінця, операція в Олешках має стати першим кроком до організації регулярних гуманітарних місій. Йдеться про підтримку цивільних, які залишаються поблизу лінії фронту та потребують допомоги.

Конкретних дат наступних операцій, населених пунктів і механізму їх проведення омбудсман поки не назвав. Водночас він наголосив, що робота над продовженням гуманітарних місій триватиме.

Окремо команда українського омбудсмана поспілкувалася з кожним евакуйованим, щоб з'ясувати першочергові потреби та визначити необхідну підтримку.

Люди дуже втомилися після складної дороги, але радіють, що змогли залишити окупацію. Деякі з них зізналися, що вже втратили надію на порятунок.

«Ми вже не вірили, що зможемо звідти виїхати», – передав Лубінець слова евакуйованих.

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 1

Частину жителів Олешок доправили до лікарні у Києві

Після прибуття на підконтрольну Україні територію евакуйованим почали надавати необхідну допомогу. Частину жителів Олешок доправили до медичного закладу в столиці.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, серед госпіталізованих – громадяни, які потребують медичного нагляду, мають травми або поранення, а також маломобільні люди.

Буданов підтвердив, що гуманітарна операція завершилася успішно.

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Як проходила операція в Олешках

Гуманітарну місію готували за участю української та російської сторін. Переговорні групи очолили Дмитро Лубінець та Яна Лантратова. Посередництво в досягненні домовленостей забезпечувала перша леді США Меланія Трамп.

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 2

27 жовтня в районі Олешок запровадили локальний режим припинення вогню. Це дало змогу розмінувати маршрути, доправити до міста гуманітарний вантаж із продуктами та медикаментами, а також організувати виїзд цивільних, які хотіли залишити окупацію.  

30 жовтня до Олешок прибула українська делегація. На місці організували роздачу гуманітарної допомоги та евакуацію охочих виїхати. Для перевезення цивільних підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також спеціальний транспорт для маломобільних громадян.  

Люди, які обрали повернення в Україну, подолали складний маршрут. Спочатку їх автобусами доправили до російської Анапи, звідти літаками – до білоруського Гомеля, а потім автобусами – до українського кордону на Чернігівщині.

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 3
Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 4

31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані громадяни перетнули державний кордон України. За його словами, усім, хто повернувся, нададуть необхідну допомогу.  

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 5

Серед тих, кому вдалося залишити окупацію, – люди різного віку. Найстаршому евакуйованому виповнилося 94 роки, наймолодшій дитині – трохи більше року. Разом із жителями вивезли домашніх тварин: собак, котів, папугу та навіть єнота. Про це раніше розповідав Дмитро Лубінець.

Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок фото 6

До слова, гуманітарна операція в Олешках стала продовженням попередніх спроб доправити допомогу жителям заблокованого міста. На початку жовтня українські військові вже доставляли туди продукти, медикаменти та інші необхідні речі за допомогою безпілотників. В одному з таких випадків передали майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн.  

Теги: евакуація Дмитро Лубінець Кирило Буданов поліція Меланія Трамп Володимир Зеленський військові Олешки

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