Чоловіки живуть у підвалах з ґратами на дверях. Лубінець повідомив про порушення в ТЦК на Одещині

Лубінець: До керівництва Білгород-Дністровського РТЦК та СП є серйозні запитання

Представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час моніторингового візиту зафіксували у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині неналежні умови перебування людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву омбудсмена.

«Те, що побачили мої представники під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині, не вкладається в голові. Побачене руйнує будь-які стереотипи про те, як має бути. Очікування та реальність тут розділяє червона строката стрічка», – сказав Лубінець.

Омбудсман зауважив, що люди, які ще вчора працювали в комфортних офісах, а згодом стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на деяких із яких немає матраців. За його словами, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками, а санітарний стан туалетів також є незадовільним.

«Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу, чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі – побачене потребує ретельної перевірки. У казармах роти охорони ситуація не набагато краща: тіснява в кімнатах, двоярусні ліжка, а замість тумбочок – картонні коробки. Одразу виникає запитання: тут про елементарні потреби людей забули чи, можливо, про них взагалі ніколи не чули?», – додав омбудсмен.

Лубінець додав, що на території ТЦК та СП виявили алкоголь у пластикових ємностях. Крім того, каски та бронежилети, від яких безпосередньо залежить безпека військовослужбовців, зберігалися у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу.

«До керівництва Білгород-Дністровського РТЦК та СП є серйозні запитання: що зроблено для усунення цих проблем і хто відповідатиме за порушення? Мені дуже неприємно, що я маю пояснювати елементарні речі дорослим людям, але мобілізовані – це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення», – підсумував уповноважений.

До слова, Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на порушення прав громадян під час мобілізації надходить із Дніпропетровщини, Одещини, Львівщини та Закарпаття. Ці регіони протягом кількох років залишаються серед лідерів за кількістю відповідних звернень.