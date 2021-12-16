Коаліція на трьох: Луценко розповів, яким буде наступний парламент

Політик вважає, що точно не матимуть місця у новій коаліції «слуги народу» та ОПЗЖ

На думку політика, позачергові вибори до Верховної ради можуть відбутися вже наступного року

Імовірність розпуску чинного складу Верховної Ради стрімко зростає через все більше невдоволення населенням діями влади. При збереженні поточних тенденцій, вже наступного року під час можливих позачергових парламентських виборів у Раді можуть опинитися п’ять політичних партій. Таку думку в інтерв’ю виданню «Цензор.нет» висловив український політик, колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Вже наступного року в парламент може пройти 5 партій, кожна по 15-20%. Європейська солідарність, Разумков, Батьківщина, ОПЗЖ і Слуги народу», – припустив політик.

Спочатку, на думку Луценка, у новообраній Верховній Раді складеться ситуативна коаліція «Всі проти «слуг народу», а в подальшому, імовірно, відбудеться об'єднання трьох фракцій.

«З іншого боку, коаліцію з ОПЗЖ ніхто не складе, тому швидше за все складуть коаліцію між собою «Європейська солідарність», «Розумна політика» і «Батьківщина». Да, це буде дуже важка коаліція. Я пам’ятаю, що таке коаліція на двох, а що таке на трьох», – зазначив Луценко.

Також, на думку політика, при будь-якій конфігурації політичних сил, наступний парламент намагатиметься якомога більше «обрізати» повноваження президента.

«Коротко кажучи, будь-який наступний парламент, це парламент імпічменту», – підсумував Юрій Луценко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко вимагає негайно скликати парламент і заслухати Зеленського.

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