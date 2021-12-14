Все через Юлю. Луценко розповів, як посварився із Зеленським

Дружні стосунки Луценка і Зеленського почали псуватися ще за влади Януковича

Давні дружні стосунки політика Юрія Луценка із тоді зіркою телебачення, а нині президентом України Володимиром Зеленським дещо погіршилися у 2012-2013 роках після виходу на телеекрани анімаційного сатиричного серіалу «Сказочная Русь», що виробляла «Студія Квартал-95». Про це Юрій Луценко розповів під час інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

«Мені дуже не сподобався серіал «Сказочная Русь». Особливо те, як він виводив там Юлю. Я вважав це нижче будь-якого плінтусу і людської гідності. Як би там не було, жінка в тюрмі, і оці сальні шуточки над нею…(під час виходу серіалу «Сказочная Русь» у 2012 році Юлія Тимошенко відбувала покарання за вироком Печерського суду Києва про начебто перевищення повноважень під час підписання «газових угод» з Москвою – «Главком»). Я йому сказав по телефону, коли мені стало можливо дзвонити по телефону. Я дзвонив йому. Він сказав: «Юрій Віталійович, це просто бізнес…» Я так здивувався – але ОК. Хоча я йому подякував за декілька «кварталів», де він згадував про мене позитивно», – розповів Юрій Луценко.

Луценко додав, що з того часу і до свого призначення Генпрокурором бачився із Зеленським всього одного разу.

«Один раз я ще з ним бачився. Порошенко попросив його привести в день голосування списків до Верховної Ради. Бо він дуже хотів його ввести в першу п’ятірку», – пригадав політик.

Нагадаємо, раніше Луценко розказав, як Янукович на «кубику» і з шансоном возив його в Межигір'я.

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