Порошенко вимагає негайно скликати парламент і заслухати Зеленського

Парламент має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення

Верховна Рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України. Про це сказав п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору», – підкреслив він.

Петро Порошенко також заявив, що президент Зеленський повинен прийти у Верховну Раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.

«Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави», – сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті.

«Степане Тимофійовичу (Полторак – ред.), поправте мене, якщо я неправий, але останній раз ще ми з вами підвищували грошове забезпечення українським військовим», – додав Петро Порошенко.

Армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією.

«Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни», – переконаний він.

Загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках: «Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі – одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу – питання України буде в порядку денному».

«У мене вимога до української влади – ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об’єднаного пакету допомоги Україні», – зазначив він.

Напередодні Порошенко пояснив, як стримати російського диктатора.

Також Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

Читайте також: