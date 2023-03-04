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Атака на Херсонщину та жертви російського терору на сході: ситуація в регіонах 4 березня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Херсонщину та жертви російського терору на сході: ситуація в регіонах 4 березня
У Нікополі в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа
фото: Сергій Лисак/Facebook

Сумщина, Харківщина та Донбас під масованим ворожим обстрілом

Минула доба пройшла відносно спокійно у Київській, Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській областях та західному регіоні Україні.

Яка ситуація в регіонах станом на ранок 4 березня за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

3 березня протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області: Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Глухівської, Юнаківської. Було зафіксовано 121 прильот − з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танку та ПТУР. Є руйнування та жертви.

Шалигинська громада: внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок обстрілу з міномету по с. Ходине пошкоджено 3 житлових будинки.

Есманська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ − 20 прильотів та міномету − ще 20 прильотів.

Краснопільська громада: ворожий БПЛА виконав скидання 4-х боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади; ворожий обстріл з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет). Також з території РФ здійснено обстріл з ПТРК.

Білопільська громада: з території РФ був танковий обстріл, також зафіксовано мінометні обстріли, зі ствольної артилерії, 8 прильотів із САУ.

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ та мінометний обстріл.

Глухівська громада: вчора вдень росіяни били з мінометів − 5 прильотів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Залізничне, Білогір'я, Веснянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Щербаки, Кам'янське, Степове. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

Уночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада, а вранці — Нiкополь. Є руйнування. У Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили. Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали.

Вчора вдень понад 100 снарядів ворог випустив по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ. Прилетіло до Марганецької та Мирівської громад. Без жертв, але є руйнування. Найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач.

Харківщина

Сьогодні зранку у с. Чайківка Вовчанської громади Чугуївського району 37-річний цивільний чоловік підірвався на розтяжці, коли йшов на річку рибалити. Внаслідок отриманих травм загинув.

Вчора на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони близько 10 населених пунктів, серед них — Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне. Вчора вдень був здійснений обстріл смт Дворічної Куп'янського району. Також вчора — обстріл Куп'янська. Пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди, гараж. Є влучання в покрівлю котельні НКП Куп'янського медичного об'єднання. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу Вовчанська вчора ввечері пошкоджено приватний житловий будинок. Вночі у с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранений 52-річний цивільний чоловік

Луганщина

Безуспішні наступальні дії росіяни вели поблизу Кремінної і Білогорівки на Куп’янському та Лиманському. Артилерійські обстріли вони здійснили по Макіївці, Невському, Кремінній, Діброві та Білогорівці.

Аби пришвидшити обмін паспортів на російські, загарбники організували виїзні прийоми документів від громадян. Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Протягом доби — 37 обстрілів із РСЗВ «Град», артилерії, мінометів, танків, ЗРК «С-300», авіаудар (тип ракети не встановлено). Обстріляні житлові сектори населених пунктів Дружківка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Красногорівка, смт Велика Новосілка, с. Сєверне, с. Красногорівка, с. Максимільянівка, с.Ласточкине, с. Дружба, с. Зоряне, с.Соловйове, с.Комишівка, с. Тоненьке.

У м. Авдіївка росіяни обстріляли житловий сектор та ПрАТ «АКХЗ», автобазу, в смт Курахівка поцілили неподалік залізничної станції. Пошкоджено 14 об’єктів (8 житлових будинків, у т.ч. 2 багатоповерхівки; школа, амбулаторія, кафе, залізничний вагон, господарча споруда, будівля психоневрологічного інтернату. На Донеччині двоє загиблих за добу.

Миколаївщина

Учора протягом дня ворог завдавав артилерійські та мінометні удари по акваторії й узбережжю Очаківської громади. Вдень було зафіксовано артилерійський обстріл за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Окупанти знову атакують Херсонщину. Через ворожі удари є загиблий та поранені мирні жителі.

Поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, констатували смерть.

Також ворог знову атакував село Козацьке Каховського району. Двоє осіб дістали поранення, нині медики надають їм необхідну допомогу.

У Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств. 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Постраждалу шпиталізували.

За добу противник здійснив 69 обстрілів (435 снарядів), у т.ч. 4 (26 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 30, РСЗВ – 6, артилерійських – 27, танкових – 4, БПЛА – 2. У Херсоні є влучання в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; територію КП «Херсонелектротранс».

За добу по області: одна людина загинула, 10 — поранених. З деокупованих територій Херсонщини евакуйовано 80 осіб.

Теги: війна росія окупанти Україна обстріл

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