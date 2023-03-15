Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута

«Мадяр вступив в бій зі спекулянтами»

Командир підрозділу аерозвідки «Птах Мадяра» Мадяр купує дрони на 40-50% дешевше, ніж їх купують «придворні фонди». Юрій Луценко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що це причина, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута.

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На початку березня тактичну групу аеророзвідки «Птахи Мадяра» вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Зараз вони перебувають під Вугледаром.

«Я здогадуюсь, з яких причин перевели Мадяра. Він – достатньо медійно активний, надзвичайно, я б навіть сказав. Десь на середині нашої спільної служби я зайшов на його Telegram-канал і здивувався кількості переглядів», – розповів Луценко.

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Ексгенпрокурор також додав, що коли їх підрозділ збирав гроші на чергову величезну партію Mavic-ів (DJI Mavic 3 – найбільш потрібна модель дронів на передовій – «Главком»), Луценко звертався до різних фондів, щоби допомогли грошима. За словами Луценка, він навіть подзвонив одному олігарху, але той почав пояснювати, що і так допомагає багатьом бригадам, і відмовив у допомозі.

«А от Мадяр за кілька годин зібрав майже таку ж саму суму простим оголошенням на своєму Telegram-каналі. Його медійність насправді не для того, щоби піаритися. Він показує людям результати роботи підрозділу і це забезпечує підрозділ фінансовою підтримкою. Та він потрапив у немилість не через це. А через те, що публічно вступив у бій зі спекулянтами, у тому числі – придворними фондами, адже Мадяр купує дрони на 40-50% дешевше», – стверджує Луценко.

В Україні були власні БПЛА – «Лелека», «Фурія», «Вампір». Проте, у 2019 році всі ці програми були закриті і, за словами Луценка, жодної копійки до початку повномасштабної війни на них не виділялося. Відповідно, у військах їх практично не було. Зараз виробництво таки відновилося і у деякі підрозділи ці «птахи» надходять, але у дуже невеликій кількості. Очі армії все ще тримаються на «мавіках» та «матрасах», придбаних на донати людей та бізнесу, як це робить Мадяр.

Нагадаємо, що Юрій Луценко також розповів, як воював в Бахмуті. Луценко також впевнений, що президент Зеленський досі йому мститься – і це причина, чому його з Бахмута повернули до Києва.