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Луценко розповів, чим пояснюються тактичні успіхи росіян на фронті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Луценко розповів, чим пояснюються тактичні успіхи росіян на фронті
Попри намагання Росії зробити прорив на східному напрямку, ЗСУ тримають українські позиції
фото з відкритих джерел

«У нас різко впала можливість завдавати уражень з артилерійської зброї»

Усі тактичні успіхи росіян за останні два місяці пов‘язані саме з тим, що в українських військових різко впала можливість завдавати уражень з артилерійської зброї. В Україні також спостерігається нестача боєприпасів та мін.  Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює у лавах ЗСУ.

Щодо оборони Бахмута висловлюються різні, часто протилежні, міркування. Юрій Луценко заявив, що головне – наявність резервів.

«На запитання, чи треба покидати Бахмут у ситуації, коли залишилася одна дорога, яка прострілюється, відповісти можна, лише знаючи, чи є у нас резерв. У першу чергу – снарядів та мін», – пояснив Луценко.

За його словами, нестача боєприпасів гостро відчувається в ЗСУ.

«Це я кажу як людина, яка щодня вилітала на ті чи інші ділянки фронту, бачила цілі, доводила їх в установленому порядку до артилеристів, а артилеристи відповідали, що для такої цілі у них боєкомплекту немає. Навіть коли ми знаходили ПТРК (протитанковий ракетний комплекс) або СПГ (станковий протитанковий гранатомет) противника, які обстрілювали це останнє шосе, не завжди було чим відповісти», – зазначив Луценко.

Нещодавно у зверненні до європейських колег міністр оборони України Олексій Резніков закликає надавати Україні щонайменше 250 тис. артснарядів на місяць. Мова про снаряди калібру 155-мм. 

Як зазначає видання Financial Times із посиланням на власні джерела, Збройні Сили зараз мають критичну нестачу боєприпасів, що обмежує їх просування на полі бою. Резніков наголосив, що нині ЗСУ вистрілюють тільки 25% снарядів від тієї кількості, яку могли би застосовувати – усе через брак постачання. Україна ж випускає в середньому до 110 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць.

Відтак, ЗСУ мають потребу у більшому обсязі артилерійських снарядів, щоб забезпечити ефективну оборону та просування на фронті.

Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки головнокомандувача висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута.

Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.

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Теги: боєприпаси Юрій Луценко Бахмут зброя Валерій Залужний

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