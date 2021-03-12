Ляшко назвав умову, за якої в Україні можливий новий жорсткий локдаун

За добу рівень госпіталізацій став більшим у всіх дев'яти регіонах

Якщо в Україні буде загроза колапсу системи охорони здоров’я, МОЗ звернеться до уряду для запровадження жорсткого карантинуна території всієї країни.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Народ проти».

«Якщо буде загроза колапсу системи охорони здооров’я, як головний державний санітарний лікар я будуз вертатись до уряду для запровадження жорсткого карантинуна території всієї країни», – сказав головний санлікар.

З його слів, на сьогодні, для того щоб цього не відбулось, МОЗ впровадив адаптивний карантин.

«Ми говоримо про помаранчевий рівень небезпеки – це сигнал, що область найближчим часом може перейти у червону зону епідемічної небезпеки, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки і системи охорони здоров’я», – додав Ляшко.

За добу рівень госпіталізацій став більшим у всіх дев'яти регіонах, при цьому Тернопільщина знову повернулася у «небезпечну» зону за госпіталізаціями, після падіння цього показника напередодні нижче 60 на 100 тис. населення - 55,1, після двох днів перебування у цій зоні перед цим.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення Covid-19 станом на 11 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

«жовта» - 11 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

«помаранчева» - 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

«червона» - 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Таким чином, за добу з «жовтої» до «помаранчевої» зони знову потрапила Миколаївська область.

Щодо окупованого росіянами Криму та міста Севастополя дані відсутні.

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