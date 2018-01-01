Ляшко закликав владу піднімати зарплати, а не тарифи

Лідер РПЛ переконаний: люди не зможуть платити за високими тарифами

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вкотре закликає владу піднімати зарплати і пенсії, а не тарифи. «В обмін на черговий кредит від МВФ влада бере на себе зобов’язання підняти ціни на газ майже на 70%. Хто платитиме за той газ? Запас терпіння в українців уже вичерпано. В країні криза неплатежів, бо в людей просто немає грошей. Пенсія у



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Лідер РПЛ Олег Ляшко виступає проти підвищення тарифів на газ

Лідер РПЛ переконаний: люди не зможуть платити за високими тарифами

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вкотре закликає владу піднімати зарплати і пенсії, а не тарифи.

«В обмін на черговий кредит від МВФ влада бере на себе зобов’язання підняти ціни на газ майже на 70%. Хто платитиме за той газ? Запас терпіння в українців уже вичерпано. В країні криза неплатежів, бо в людей просто немає грошей. Пенсія у вчительки, яка пропрацювала все життя, – 2 тисячі гривень. Тепер їй кажуть, що вона повинна за тисячу кубів газу заплатити 8-9 тисяч гривень. Де їх узяти? І влада замість того, щоб витратити 70 мільярдів гривень на підвищення зарплат, пенсій і нові робочі місця, виділяє з держбюджету кошти на субсидії. Внаслідок чого ці гроші йдуть у кишені олігархам-власникам газових мереж», – обурився Ляшко.

Лідер РПЛ переконаний, що ціну на газ треба не піднімати, а навпаки – зменшувати за рахунок видобутку власного газу.

«Наша команда добилася зниження ренти на видобуток газу. Завдяки цьому собівартість видобутку становить 1500 гривень за тисячу кубометрів. Якщо влада дослухається до нас і почне вкладати гроші у власні родовища, ми зможемо позбутися енергозалежності і знизити тарифи для населення. Ще один важливий крок — енергомодернізація. Щоб українці менше платили – потрібно міняти вікна, двері, котельні та теплотраси за рахунок державного бюджету», – зазначив народний депутат.

Ляшко вкотре закликав владу підняти мінімальну зарплату до 5500 гривень, а пенсію – до 3500 гривень.

«Сьогодні в Україні – найнижчий рівень зарплат у Європі. Якщо ми не будемо піднімати зарплати і пенсії, працездатні українці виїдуть, а літні люди повимирають. Єдина можливість відновити економічний потенціал країни – це здешевлення кредитів для бізнесу, підтримка національного виробника та радикальне підвищення доходів громадян. Бідність – це не менша національна катастрофа, ніж російська агресія. Бо це поживне джерело для корупції, зловживань владою та дестабілізації ситуації всередині країни!» – зазначив лідер РПЛ.

Окрім того, нардеп вимагає захистити українців, які перебувають за межею бідності. Зокрема, відновити державне регулювання цін.

«Скасування державного регулювання цін на продукти першої необхідності – це абсолютно неправильне рішення. Собівартість більшості товарів залежить від курсу валюти, тому ціни стрибають, наче скажені, а інфляція складає майже 13%. Безумовно, відповідальність за це несе Нацбанк, який допустив падіння курсу гривні. Через коливання курсу валюти люди втрачають свої гроші. Українці з власної кишені сплачують за недолугу економічну політику влади. Ми пропонуємо план, який це зупинить і не дозволить знищити країну!» – підсумував Ляшко.

Джерело: 24 канал