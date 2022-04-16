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    Медведчука узято під арешт без права внесення застави

    Віктор Медведчук намагався втекти з-під домашщнього арешту у перші дні російського вторгнення - Медведчука узято під арешт без права внесення застави
    Віктор Медведчук намагався втекти з-під домашщнього арешту у перші дні російського вторгнення
    Фото: dw.com

    Рішення про арешт кума Путіна ухвалив Личаківський районний суд Львова

    В суботу, 16 квітня, Личаківський районний суд міста Львова змінив запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.

    Перед судовими слуханнями про намір просити арешту для Медведчука говорила генпрокурор Ірина Венедіктова. За її словами, втечу з-під домашнього арешту Медведчуку не кваліфікуватимуть як вчинення злочину, але запобіжний захід має бути посилений.

    «Те, що Медведчук втік, означає, що тепер в нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту - знаходили суди, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою. Після знайдення пана Медведчука він однозначно має знаходитись тепер під вартою і чекати розгляду суду», - наголосила Венедіктова.

    Раніше Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

    Нагадаємо, що 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

    Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

    Раніше повідомлялося, що поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

    Читайте також: «Зайві свідки Путіну не потрібні». Що чекає на Медведчука?

    Теги: росія Віктор Медведчук СБУ арешт партії Оксана Марченко Україна президент поліція дружина Опозиційна платформа — За життя
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    Медведчука узято під арешт без права внесення застави