Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»

Поліцейські заявили, що вказівка про перевірку документів після концерту прийшла «згори»

У поліції заявили, що документи перевірили у 50 осіб і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин. Між силовиками подію назвали «рейдом на мажорів». Також представники поліції повідомили журналістам ТСН, що перевірка документів була проведена згідно із вказівкою, яка пришла «згори».

За словами правоохоронців, 11 жовтня, в п'ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку біля Палацу спорту.

«Вказівка про проведення цього рейду прийшла «зверху» . В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти, зокрема, наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, а й брати участь у рейдах, які проводять ТЦК. Тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Між нами, силовиками, цей рейд називався «рейдом на мажорів», які підспівували «Я не здамся без бою» в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах», – розповіли правоохоронці.

У матеріалі йдеться про те, що документи перевірили у 50 осіб, і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин.

«Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють тих, кого розшукують через вчинення кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих не було таких», – розповіли журналістам правоохоронці.

Крім того, правоохоронці заявили, що ініціатива проведення рейду з високою ймовірністю йшла не від керівництва поліції. Так, можливо, указка прийшла саме від військових, адже саме вони займаються мобілізацією.

«Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов'язаних, які не вчинили якихось кримінальних злочинів і не перебувають у розшуку МВС, за великим рахунком не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладено під час дії воєнного стану», – заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи».

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.