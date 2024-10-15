Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Правоохоронці прокоментували рейд ТЦК
фото з відкритих джерел

Поліцейські заявили, що вказівка про перевірку документів після концерту прийшла «згори»

У поліції заявили, що документи перевірили у 50 осіб і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин. Між силовиками подію назвали «рейдом на мажорів». Також представники поліції повідомили журналістам ТСН, що перевірка документів була проведена згідно із вказівкою, яка пришла «згори».

За словами правоохоронців, 11 жовтня, в п'ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку біля Палацу спорту. 

«Вказівка про проведення цього рейду прийшла «зверху» . В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти, зокрема, наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, а й брати участь у рейдах, які проводять ТЦК. Тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Між нами, силовиками, цей рейд називався «рейдом на мажорів», які підспівували «Я не здамся без бою» в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах», – розповіли правоохоронці.

У матеріалі йдеться про те, що документи перевірили у 50 осіб, і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин.

«Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють тих, кого розшукують через вчинення кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих не було таких», – розповіли журналістам правоохоронці.

Крім того, правоохоронці заявили, що ініціатива проведення рейду з високою ймовірністю йшла не від керівництва поліції. Так, можливо, указка прийшла саме від військових, адже саме вони займаються мобілізацією.

«Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов'язаних, які не вчинили якихось кримінальних злочинів і не перебувають у розшуку МВС, за великим рахунком не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладено під час дії воєнного стану», – заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи». 

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

Читайте також:

Теги: депутат Океан Ельзи документи поліція концерт ТЦК мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арахамія готовий воювати лише разом із депутатами від «Європейської солідарності»
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
13 жовтня, 12:59
Аркадій та Борис Ротенберги за останні півтора роки заволоділи в Балаклавській бухті в анексованому Криму щонайменше 10 ділянками землі
Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв
4 жовтня, 22:19
У потязі на центральному вокзалі Копенгагена заарештовано підозрюваних
Вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені: трьох підозрюваних затримано
2 жовтня, 15:09
За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн
На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн
2 жовтня, 07:12
«Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
30 вересня, 18:00
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
30 вересня, 16:54
Назви населених пунктів, присвячені московським діячам, буде перейменовано
Історичне перейменування: які українські міста змінять комуністичні назви на нові
19 вересня, 16:37
У центрі столиці перекинулася поліцейська автівка (відео)
У центрі столиці перекинулася поліцейська автівка (відео)
17 вересня, 22:10
28-річний чоловік трощив вікна та пошкодив майно закладу
У Львові чоловік розтрощив кав’ярню військового
16 вересня, 20:48

Події в Україні

Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
Росіяни відбили частину виступу ЗСУ на Курщині, та просунулись біля Вовчанська – звіт ISW
РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей
РФ вдарила балістикою по Миколаєву, оголошувалась тривога в ряді областей
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
505K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
39K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
32K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
17K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
13 жовтня, 22:49

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua