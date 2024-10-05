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Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують осінню

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують осінню
Мобілізація студентів в Україні
фото з відкритих джерел

Мобілізація в Україні зачепить деякі категорії студентів

Мобілізація студентів в Україні у 2024 році здійснюється відповідно до закону №10449. Більшість студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку від призову. Проте існують деякі винятки, коли студент може отримати повістку. Главком зібрав для вас актуальну інформацію про мобілізацію студентів у 2024 році. 

Хто із студентів має право на відстрочку

Студенти призовного віку мають відстрочку від служби, якщо здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі навчання. До армії також не призивають асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів. Вид навчання – бюджетний чи контрактний – не впливає на право на відстрочку.

Для підтвердження цього права після вступу необхідно подати до територіального центру комплектування довідку з деканату. Без неї військкомат не зможе продовжити відстрочку на наступний навчальний рік.

Щодо викладачів, від мобілізації звільнені науковці та науково-педагогічні працівники університетів, коледжів, технікумів і наукових установ, якщо мають науковий ступінь. Педагоги ПТУ отримують відстрочку за умови, що працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Кого із студентів можуть мобілізувати

Деякі студенти втрачають право на відстрочку від призову. Повістку можуть вручити тим, хто:

  • навчається на вечірній або заочній формі;
  • отримує другу вищу освіту;
  • здобуває рівень освіти, нижчий за вже наявний;
  • відмовляється від проходження загальновійськової підготовки (в такому разі їх відраховують з університету).


Під час канікул студент зберігає відстрочку, якщо успішно переходить на наступний курс. Проте, якщо під час вступної кампанії він переходить на вищий рівень освіти, то під час перерви між семестрами його можуть призвати, оскільки він тимчасово не є студентом.

Мобілізація у 2025 році

У 2025 році мобілізація в Україні продовжиться в умовах воєнного стану через триваючі бойові дії на сході та півдні країни. Вона буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, зокрема законів про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

Основні положення мобілізації включають:

  • Призов чоловіків віком від 18 до 60 років, які є придатними до військової служби за станом здоров'я. Жінки з військовими спеціальностями також можуть бути мобілізовані, зокрема медики, зв'язківці, спеціалісти в галузі кібербезпеки;
  • Відстрочки можуть надаватися за певних обставин, зокрема студентам, викладачам, багатодітним батькам, опікунам, а також працівникам критично важливих галузей економіки;
  • Пільги та винятки залишаються для громадян, які працюють в освітніх та наукових закладах, у медичних установах або мають підтверджені поважні причини для звільнення від мобілізації.

Значну роль відіграє продовження навчання військових резервів, а також посилена увага до загальновійськової підготовки цивільного населення. Уряд робить акцент на підвищенні обороноздатності країни, розвитку сил територіальної оборони та модернізації Збройних Сил України за підтримки міжнародних партнерів.

До слова, «мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років». Таку думку висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. 

Нагадаємо, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Павло Кишкар заявив, що в Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані. 

Раніше стало відомо, що ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років.

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Теги: студенти мобілізація навчання населення звільнення війна Україна

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