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Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання працівників держорганів та підприємств

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання працівників держорганів та підприємств
Критично важливі підприємства мають право забронювати 50% своїх працівників
фото з відкритих джерел

Отримати бронювання можливо лише за умови, що громадяни оновили свої військово-облікові дані

Уряд оновив правила бронювання чоловіків. Згідно з новою постановою Кабміну, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей. Про це йдеться у постанові КМУ.

Зміни набрали чинності 2 жовтня 2024 року, коли було затверджено «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг». Цей порядок затверджено постановою від 5 червня 2024 року № 650, з урахуванням змін, внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

Отримати бронювання можливо лише за умови, що громадяни оновили свої військово-облікові дані. Для цього військовозобов'язаний має бути на військовому обліку, мати військово-обліковий документ (паперовий чи електронний), підтвердити правильність своїх даних щодо обліку та не бути в розшуку.

Відповідно до постанови Кабміну № 76, є визначені критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Серед цих критеріїв:

  • Загальна сума сплачених податків перевищує 1,5 мільйона євро.
  • Сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 мільйони євро.
  • Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
  • Підприємство важливе для певної галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.
  • Відсутність заборгованості з єдиного внеску на соціальне страхування.
  • Середня зарплата працівників на підприємстві за останній квартал не менша, ніж середня зарплата в регіоні за IV квартал 2021 року.
  • Підприємство є резидентом «Дія Сіті».

Підприємство може бути визнане критично важливим, якщо воно відповідає хоча б двом із цих критеріїв. Такі підприємства мають право забронювати 50% своїх працівників, а в разі потреби – і більше.

Нагадаємо, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Павло Кишкар заявив, що в Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані. 

Раніше стало відомо, що ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років.

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Теги: Валерій Залужний правила страхування зарплата мобілізація населення

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