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Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років
За закон проголосували 311 народних депутатів
фото з відкритих джерел

Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Про це повідомив  народний депутат Ярослв Железняк. 

Зазначається, що за закон проголосували 311 народних депутатів.

Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення «обмежено придатних у воєнний час» зі списку призовників до списку військовозобов’язаних – тобто категорію тих, кого можна мобілізувати.

Таким чином, на відміну від здорових однолітків до 25 років, які не підходили до мобілізації за віком, до війська мобілізовували тисячі чоловіків, яких свого часу визнали «обмежено придатними у воєнний час».

Закон 11379-д не передбачає демобілізації громадян, уже мобілізованих до ЗСУ завдяки існуванню попередніх законодавчих норм.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 9 жовтня має розглянути  в другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію законопроєкту №11379-д. За словами Гончаренка, у комітеті хочуть робити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних до 25 років.

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

До слова, мобілізація студентів в Україні у 2024 році здійснюється відповідно до закону №10449. Більшість студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку від призову. Проте існують деякі винятки, коли студент може отримати повістку.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

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Теги: Верховна Рада депутат закон мобілізація Україна

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