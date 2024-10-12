Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно

Народний депутат Потураєв вважає, що подібні перевірки ТЦК мають бути постійними

Народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Так Потураєв прокоментував вчорашній інцидент, коли працівники територіального центру комплектування влаштували масово перевірку документів у чоловіків.

Нардеп зазначив, що він не тільки не вважає подібні перевірки чимось поганим, а й заявляє, що вони мають бути постійними.

«Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того – я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати», – додав він.

Однак під дописом нардепа думки коментаторів розділилися. Хтось з дописувачів підтримав Потураєва, а дехто навпаки – розкритикував.

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Думки під дописом нардепа розділилися скріншот

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.