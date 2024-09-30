Чи можливе закінчення війни без мобілізації? Відповідь ТЦК

Підполковник Андрій Мороз наголосив, що кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують

Андрій Мороз: «Мобілізація це не страшно, це потрібно»

У лавах Збройних сил України постійно потрібне поповнення. Тому Україна мусить проводити мобілізацію, без неї цю війну закінчити неможливо. Про це в інтерв’ю «Західному кур’єру» заявив т.в.о. заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз.

Підполковник додав, що наразі відбувається формування нових військових частин, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання за кордоном.

«Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ», – пояснив Мороз.

За його словами, планується вести ще більш інтенсивну роз’яснювальну роботу в плані популяризації рекрутингу в ЗСУ, зараз на Прикарпатті працює більше десяти рекрутингових груп.

«Багато хто не знає, що у випадку, якщо людина сама звертається в ОТЦК, то ми йдемо їй назустріч і даємо можливість самостійно обрати військовий підрозділ, де вона бажає проходити службу. Для цього особа має отримати з відповідної частини рекомендаційний лист і надати нам. Тоді, після проходження ВЛК і навчання, вона гарантовано потрапить на службу в обраний підрозділ», – пояснив т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського ОТЦК.

Андрій Мороз заявив, що у мобілізації немає нічого страшного і до неї треба бути готовим.

«Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, все одно пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини. Чи пройти інший вишкіл, який пригодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати», – зазначив він.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які не оновили свої військово-облікові дані, є порушниками і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це в інтерв’ю «Західному кур’єру» розповів тимчасово в. о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Андрій Мороз. Мороз додав, що всі порушники перебувають у розшуку поліції та щодня виявляються працівниками ТЦК.

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.