Медіагрупа Ахметова ініціює моніторинг телеканалів на російську пропаганду

«Медіа Група Україна» впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні

Канали Ахметова просять «Детектор Медіа» моніторити інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами

«Медіа Група Україна» бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації »Детектор Медіа» з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу «України24» та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.

Про це йдеться в заяві медіагрупи.

«Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з «Детектор медіа», до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку «Україна 24», що входить до «Медіа Групи Україна», а також основних українських інформаційних телеканалів», – йдеться в заяві.

Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.

«Медіа Група Україна» жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними», – зазначили в МГУ.

«Медіа Група Україна» впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.

«Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу», – зазначається в заяві.