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    Медіагрупа Ахметова ініціює моніторинг телеканалів на російську пропаганду

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    &laquo;Медіа Група Україна&raquo; впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні - Медіагрупа Ахметова ініціює моніторинг телеканалів на російську пропаганду
    «Медіа Група Україна» впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні

    Канали Ахметова просять «Детектор Медіа» моніторити інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами

    «Медіа Група Україна» бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації »Детектор Медіа» з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу «України24» та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.

    Про це йдеться в заяві медіагрупи.

    «Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з «Детектор медіа», до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку «Україна 24», що входить до «Медіа Групи Україна», а також основних українських інформаційних телеканалів», – йдеться в заяві.

    Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.

    «Медіа Група Україна» жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними», – зазначили в МГУ.

    «Медіа Група Україна» впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.

    «Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу», – зазначається в заяві.

    Теги: ЗМІ пропаганда Рінат Ахметов
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    Медіагрупа Ахметова ініціює моніторинг телеканалів на російську пропаганду