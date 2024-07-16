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Мін'юст США оскаржить рішення про закриття справи Трампа щодо секретних документів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мін'юст США оскаржить рішення про закриття справи Трампа щодо секретних документів
Дональдові Трампубуло висуното федеральні обвинувачення за 37 пунктами у справі про зберігання секретних документів США в його резиденції у Флориді
фото з відкритих джерел

Раніше американський суддя відхилив кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оскаржить рішення Окружного суду штату Флорида про закриття справи проти колишнього президента країни Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів у його резиденції. Про це пише Reuters.

Так, суддя Окружного суду Флориди Ейлін Кеннон постановила, що спеціального прокурора Джека Сміта, який оголошував обвинувачення Трампу, незаконно призначили на його посаду, а тому він не мав повноважень ухвалювати обвинувачення.

Своєю чергою прессекретар Сміта заявив, що рішення судді Кеннон «відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів», які розглядали це питання. Як пише Reuters, суди послідовно визнавали, що генеральний прокурор має право призначати спеціальних радників для проведення певних розслідувань.

Тож Міністерство юстиції США заявило, що готуватиме апеляцію щодо цього рішення.

Нагадаємо, американський суддя відхилив кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією, що стало надзвичайним поворотом подій майже через два роки після того, як агенти ФБР обшукали його маєток у Флориді на предмет зникнення національних таємниць, і коли він намагається повернути собі Білий дім.

Як повідомлялося, в червні 2023 року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

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Теги: Дональд Трамп США суд вирок

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