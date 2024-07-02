Продаж конфіскованих картин Медведчука: обрано компанію, яка проводитиме аукціон

Олена Дума: «Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі»

Конкурсна комісія Національного агентства з розшуку та менеджменту активів обрала компанію, яка проведе аукціон із продажу картин з колекції Віктора Медведчука. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

«Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі. Конкурсна комісія обрала переможця. Реалізатором колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць став ПП «Тендер онлайн», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, за ініціативи АРМА, після звернення до Мінкульту експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 картин визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої «ДНР» вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них – рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років. Прикрасу – ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у «чорного археолога», коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука Про це повідомляє пресслужба Агенства.