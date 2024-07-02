Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Продаж конфіскованих картин Медведчука: обрано компанію, яка проводитиме аукціон

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Продаж конфіскованих картин Медведчука: обрано компанію, яка проводитиме аукціон
Деякі з картин Медведчука
фото: АРМА

Олена Дума: «Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі»

Конкурсна комісія Національного агентства з розшуку та менеджменту активів обрала компанію, яка проведе аукціон із продажу картин з колекції Віктора Медведчука. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

«Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі. Конкурсна комісія обрала переможця. Реалізатором колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць став ПП «Тендер онлайн», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, за ініціативи АРМА, після звернення до Мінкульту експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 картин визнано такими, що мають культурну та історичну цінність. 

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої «ДНР» вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них – рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років. Прикрасу – ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у «чорного археолога», коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука Про це повідомляє пресслужба Агенства.

Читайте також: Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Теги: тендер ProZorro аукціон Олена Дума Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведчук мав просувати мирні переговори з РФ «як альтернативу можливій ядерній війні»
«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP
3 червня, 14:39
Заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці
Пов'язані з РФ: У власність України повернено 58 компаній, що належали підсанкційним особам
5 червня, 11:21
Вартість старого бункера не розголошують
Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу
6 червня, 11:55
Очільник Архіву вважає, що Медведчук навіть не пробував боротися за свого підзахисного Василя Стуса
Медведчук і КДБ. Архів СБУ описав суть документів, які збереглися
11 червня, 07:45
Згідно з рішенням суду, майно, кошти та інші активи заборонених організацій спрямовані до державного бюджету України
СБУ ліквідувала мережу організацій Медведчука, які готували держпереворот у Києві
14 червня, 14:30
Примірник є одним із 500 перших надрукованих у 1997 році, коли видавці випустили невелику кількість книг через невпевненість щодо популярності історії
Книгу про Гаррі Поттера продали за 2,3 млн гривень. У чому її особливість
20 червня, 18:27
Організатор торгів закінчує оцінку активів Медведчука, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter
АРМА виставила на продаж квадроцикли та баггі Медведчука
19 червня, 14:59
Альберт Ейнштейн попереджав Рузвельта про небезпечні розробки в Третьому Райху і закликав діяти наввипередки
Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон
26 червня, 02:41
Україна продовжила санкції проти Фірташа на 10 років
Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
28 червня, 20:28

Суспільство

Продаж конфіскованих картин Медведчука: обрано компанію, яка проводитиме аукціон
Продаж конфіскованих картин Медведчука: обрано компанію, яка проводитиме аукціон
Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська
Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська
Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
Як змінилися потреби війська від початку року: Притула окреслив ключові запити
Як змінилися потреби війська від початку року: Притула окреслив ключові запити
Графіки відключень світла 2 липня: застосовують три черги одночасно
Графіки відключень світла 2 липня: застосовують три черги одночасно
Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno
Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6041
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
4912
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
3424
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua