Головна Київ Новини
search button user button menu button

Знесення садиби Зеленських: місто готує судовий позов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Знесення садиби Зеленських: місто готує судовий позов
19 липня до поліції надійшло повідомлення про знесення невідомими особами історичної будівлі на вулиці Олександра Кониського
фото: поліція Києва

Віталій Кличко: «Вимагатимемо заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала»

Місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Вимагатимемо заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт», – уточнив Кличко.

Мер Києва також додав, що встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати.

«Міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності», - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. 

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Читайте також: Захист культурної спадщини: Мінкульт Карандєєва повернув правила часів Януковича? 
Теги: нерухомість Виталий Кличко суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу»
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
18 липня, 20:36
Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за вимагання 3,4 млн грн хабаря
Справа про хабарництво: суд обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому
17 липня, 20:30
Президентка Грузії вперше звертається із позовом до Конституційного суду
Президентка Грузії оскаржить в Конституційному суді закон про «іноагентів»
15 липня, 22:09
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
Суд у справі Червінського перенесено: названо причину
15 липня, 12:08
Суд звинувачує Наливайченка (ліворуч) та Литвиненка у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни
Російський суд заочно заарештував ексглаву СБУ Наливайченка та секретаря РНБО Литвиненка
15 липня, 11:44
Справа позивача розглядалась у Верховинському районному суді Івано-Франківської області 11 червня 2024 року
Суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з реєстру «Оберіг»: причина
5 липня, 20:56
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
26 червня, 21:00
Кількість справ про рейдерство все ще не сягнула показників перед повномасштабним вторгненням
В Україні стрімко зростає кількість справ про рейдерство
26 червня, 10:17
У Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють по п’ять-шість об’єктів нерухомості
Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан
25 червня, 07:58

Новини

Обрив троса на атракціоні через Дніпро: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА
Обрив троса на атракціоні через Дніпро: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА
Знесення садиби Зеленських: місто готує судовий позов
Знесення садиби Зеленських: місто готує судовий позов
Затримано диверсанта РФ, який готував підпал стратегічних об’єктів «Укрзалізниці» у Києві
Затримано диверсанта РФ, який готував підпал стратегічних об’єктів «Укрзалізниці» у Києві
Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
Аварія на атракціоні у Києві: рятувальники дістали тіло хлопця (відео)
Аварія на атракціоні у Києві: рятувальники дістали тіло хлопця (відео)
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
57K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
9018
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
8344
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6907
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua