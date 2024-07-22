Знесення садиби Зеленських: місто готує судовий позов

19 липня до поліції надійшло повідомлення про знесення невідомими особами історичної будівлі на вулиці Олександра Кониського

Віталій Кличко: «Вимагатимемо заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала»

Місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Вимагатимемо заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт», – уточнив Кличко.

Мер Києва також додав, що встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати.

«Міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності», - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.