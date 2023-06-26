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Німеччина блокує план ЄС щодо передачі російських активів – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина блокує план ЄС щодо передачі російських активів – Financial Times
Низка країн ЄС ще не ухвалила остаточного рішення щодо активів Росії
Фото: Lesya Castillo/East news

У ЄС вважають, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання»

Німеччина висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики. Про це пише газета Financial Times з посиланням на низку урядовців.

Європейська комісія працює над планом, який міг би залучити мільярди євро, вимагаючи від фінансових установ, які тримають заморожені російські активи, передавати частину отриманих прибутків і використовувати їх для відновлення України.

Але після занепокоєння, висловленого Європейським центральним банком, Берлін та інші столиці закликали до «подальших роздумів» над ідеями. Високопоставлені урядовці Німеччини висловили сумніви, що план отримає достатню підтримку, оскільки юридичні ризики були надто високими.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва «буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні», і наполягав, що Німеччина робить «усе, що в її силах», щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями.

Але він також додав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання».

«Це відкриває банку з хробаками», – сказав інший німецький чиновник, додавши, що якщо ЄС візьме гроші з російського центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент для інших, як-от претензії Польщі щодо відшкодування Берліном збитків під час Другої світової війни.

Один чиновник з ЄС зазначив, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн нібито вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та дійшов висновку, що вони юридично неправомірні.

З тих пір, як ЄС і його союзники заморозили активи російського центрального банку на сотні мільярдів євро після вторгнення в Україну, офіційні особи ЄС обговорюють, як спрямувати частину цих грошей на відновлення країни, проте єдиного рішення і досі немає.

«Завдання полягає в тому, щоб спробувати знайти те, що є юридично надійним і обґрунтованим», – сказав один дипломат ЄС, який брав участь у дискусіях. «Це складніше, ніж хтось думав на початку», – додав він.

Чітка відповідь

Очікується, що міністри закордонних справ блоку з 27 країн обговорять це питання на зустрічі в Люксембурзі, повідомили офіційні особи, які беруть участь у плануванні зустрічі.

Виконавчий віце-президент Комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що офіційним особам потрібно буде збалансувати принцип, згідно з яким Росія повинна нести відповідальність за спричинену нею шкоду, з дотриманням «правової бази для захисту імунітету активів центрального банку, про що розмірковує Європейський центральний банк».

«Існує дуже чіткий і широкий консенсус у державах-членах ЄС щодо того, що ці нові гроші, отримані від цих заморожених активів, повинні бути використані», – сказав другий дипломат ЄС. «Але є також дуже чіткий консенсус, що це не те, що ми можемо зробити на основі тільки політичного рішення, просто взяти гроші Росії».

Офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд казав, що лідери ЄС, які зустрічаються на саміті в Брюсселі в четвер, нададуть подальші вказівки. «Ще деякі питання потребують додаткового уточнення, і, зокрема, буде необхідна подальша координація з нашими міжнародними партнерами, а саме з країнами G7, з метою внесення конкретної пропозиції».

Офіційні особи заявили, що пропозиція направити активи російського центрального банку на підтримку України була рішуче підтримана міністром фінансів Канади Христею Фріланд, оскільки вона жваво обговорювала це під час зустрічі країн G7 в Японії на початку цього місяця. 

Канада нещодавно прийняла законодавство, яке дозволяє їй арештовувати та вимагати конфіскації активів, які підпадають під санкції проти Росії, і забрала понад 26 мільйонів доларів у Granite Capital Holdings, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції, а також літак Антонов 124.

Читайте також: Єврокомісія спростить процедуру конфіскації російських активів – Reuters
Теги: Німеччина Єврокомісія санкції гроші президент Берлін Москва

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