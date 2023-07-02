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Пенсія і соцвиплати одночасно: хто з українців може отримати допомогу від держави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пенсія і соцвиплати одночасно: хто з українців може отримати допомогу від держави
Українці можуть окрім належних їм соцвиплат отримувати одночасно й інші види допомоги
фото з відкритих джерел

Окрім соціальної допомоги від держави деяким категорія українців може так само призначатися пенсія

Деяким категоріям українців окрім соціальної допомоги від держави може так само призначатися пенсія. Право на такі виплати мають, люди, у яких є інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена з 18 років). От тільки розмір виплат буде різним і залежатиме саме від групи.

Такі українці можуть окрім належних їм соцвиплат отримувати й інші види допомоги. Зокрема, як зазначають у Пенсійному фонді, пенсію по втраті годувальника за наявності права на неї.

  • особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік – 2093 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму (1674,40 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму (1255,80 грн);
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% (1465,10 грн).

Це передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Для обчислення розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
  • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Нагадаємо, у липні на українців чекає ряд змін: пенсіонерам підвищать пенсійні виплати, піднімуться тарифи, зросте ціна на пальне, а деякі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом. Також в Україні завершиться карантин через пандемію Covid-19.

До слова, попри війну ринок праці України продовжує розвиватись. У 2023 році кількість вакансій встановлює рекорди щомісяця і вже перетнула позначку у 90 000 вакансій – це 90% відновлення. Досягла довоєнного рівня і конкуренція за роботу. Все це свідчить про повернення ринку праці до шукача, коли він вибирає, де і ким працювати, зважаючи на рівень оплати праці

Теги: пенсія соцвиплати Пенсійний фонд гроші

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