Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України
Йовович заявила, що сьогодні сумує разом з народом України
фото з відкритих джерел

Йовович зазначила, що сумує разом з народом України

Відома американська актриса українського походження Мілла Йовович відреагувала на сьогоднішній масований обстріл України. Вона опублікувала емоційний пост в Instagram.

«Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними», – написала Мілла.

Актриса зазначила, що відчуває себе розбитою через цю новину.

«У цьому світі так багато ненависті, репресій і образ. Я хочу, щоб люди залишили один одного в спокої. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять», – повідомила вона.

Йовович додала, що сьогодні сумує разом з народом України. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трасс підкреслила, що російські ракетні удари по громадським об'єктам України – неприпустимі
Масований обстріл України: Ліз Трасс ініціює самміт країн-членів НАТО
Сьогодні, 03:47
Залужний показав схему завдання ворожих ударів по території України
Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет РФ
Вчора, 21:17
Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені
Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені
Сьогодні, 00:59

Політика

Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України
Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України
Очільники ОБСЄ засудили ракетні обстріли України
Очільники ОБСЄ засудили ракетні обстріли України
США нададуть Україні сучасні засоби ППО
США нададуть Україні сучасні засоби ППО
Кислиця різко висловився про участь РФ на Генасамблеї ООН
Кислиця різко висловився про участь РФ на Генасамблеї ООН
Кислиця на Генасамблеї ООН: Росія вбила деяких членів моєї сім'ї
Кислиця на Генасамблеї ООН: Росія вбила деяких членів моєї сім'ї
Порошенко в ефірі CNN закликав викинути Росію з ООН
Порошенко в ефірі CNN закликав викинути Росію з ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Лукашенко офіційно вступив у війну
187K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
171K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
79K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
37K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
29K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту