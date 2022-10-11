Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України

Йовович заявила, що сьогодні сумує разом з народом України

Йовович зазначила, що сумує разом з народом України

Відома американська актриса українського походження Мілла Йовович відреагувала на сьогоднішній масований обстріл України. Вона опублікувала емоційний пост в Instagram.

«Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними», – написала Мілла.

Актриса зазначила, що відчуває себе розбитою через цю новину.

«У цьому світі так багато ненависті, репресій і образ. Я хочу, щоб люди залишили один одного в спокої. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять», – повідомила вона.

Йовович додала, що сьогодні сумує разом з народом України.

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Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.