Україна поновить постачання індійської вакцини: Степанов озвучив терміни

Степанов зазначив, що контракти на постачання вакцин зриваються в усьому світі

Постачання в Україну вакцини від коронавірусу CoviShield, перервані рішенням уряду Індії, можуть поновитися вже у квітні.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як зазначив міністр, «зараз у світі просто зриваються постачання вакцин, терміни, графіки, попри проплачені контракти».

«У нас за всіма укладеними контрактами здійснено повністю проплату. Наприклад, CoviShield ми повинні були отримати 1,5 млн доз за проплаченим контрактом. Зараз ми не отримали дозволу уряду Індії на експорт тієї кількості, яку замовили. Нам потрібна не компенсація, нам потрібна вакцина в кінцевому підсумку. Думаю, ми почнемо її отримувати у квітні», – сказав він.

Міністр зазначив, що за даними соціологічних опитувань, довіра українців до вакцини збільшилася на 8%.

«Я вважаю, що це реальна робота Міністерства охорони здоров'я з точки зору комунікаційної кампанії, залучення публічних осіб, зокрема роз'яснення з боку медиків, які розбираються у вакцинації, яким люди довіряють. Ми й надалі будемо продовжувати так само», – сказав Степанов.

Нагадаємо, Індія тимчасово зупинила експорт вакцини CoviShield через її нестачу для власного населення. Водночас з Китаю в Україну прибула перша партія вакцини Sinovac.

Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введення доз вакцини проти коронавірусу до 12 тижнів.

Вчора вакцину від Covid-19 отримали ще понад 18 тисяч українців. У четвер 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від коронавірусу, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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