Смерть двох українців після щеплення від Covid-19: Степанов пояснив причину

Кожен випадок смерті в усьому світі, в тому числі в Україні, протягом 30 днів після вакцинації розслідується

Вакциновані померли не через щеплення, а після нього, сказав міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що двоє вакцинованих від коронавірусу українців померли не «внаслідок щеплення, а після нього».

В ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» міністр сказав, що наразі в жодній країні світу не було зафіксовано випадку смерті через вакцину від Covid-19.

«Після вакцинації – це не означає, що у зв'язку з вакцинацією. На жаль, є люди, які помирають. Вони помирають від різних хвороб. І може так статися, що людина, яка зробила вакцинацію, через певний період часу через ті чи інші захворювання може померти», – сказав міністр.

За його словами, кожен випадок смерті в усьому світі, в тому числі в Україні, протягом 30 днів після вакцинації розслідується. В світі вже зроблено понад 500 млн доз вакцини і немає ні одного випадку смерті через вакцину.

З'ясувалося, що одна людина померла через гостру серцево-судинну недостатність, а інша – через гострий ішемічний інсульт.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

Дипломати посольства України у КНР повідомляли, що відправлено першу партію із заявлених Україною 1,9 мільйона доз.

«Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – розповіли в посольстві.

Загалом група компаній «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України».

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян

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