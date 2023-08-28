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Соціальне відновлення ветеранів. Нардеп Кулініч пропонує досвід Полтавщини поширити на всю країну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Соціальне відновлення ветеранів. Нардеп Кулініч пропонує досвід Полтавщини поширити на всю країну
З ветеранами працювали мультидисциплінарні команди, які пройшли спеціальну підготовку і фахово розуміються на досвіді учасників бойових дій
фото з відкритих джерел

Програма соціального відновлення ветеранів реалізована на Полтавщині, але потрібно масштабувати її на всю країну – народний депутат Кулініч

У Полтавській області запущена програма соціального відновлення ветеранів, і вона вже отримує позитивні відгуки захисників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» повідомив народний депутат Олег Кулініч.

«За моєї ініціативи, у співпраці з Мінсоцполітики, програма соціального відновлення ветеранів за кошти обласного бюджету запущена на Полтавщині! Це сталося вперше в Україні і ми вже отримуємо позитивні відгуки від них та їх сімей», – зазначив він.

Народний депутат Олег Кулініч (зліва) підкреслив, що важливим кроком для України стало б масштабування цієї програми на державний рівень
Народний депутат Олег Кулініч (зліва) підкреслив, що важливим кроком для України стало б масштабування цієї програми на державний рівень

Зі слів депутата, напередодні разом з міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович, директором Департаменту гуманітарного забезпечення Міноборони Назимом Агаєвим, головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким, головою Полтавської ОВА Дмитром Луніним та представниками місцевого самоврядування вони відвідали місця реабілітації ветеранів та їх родин та отримали від них «зворотній зв’язок» за результатами програми.

«Захисники, їхні дружини та діти протягом перебування постійно працювали з фаховими психологами Міноборони, отримували реабілітаційні процедури та медичний супровід. Основне, що зі схваленням відзначають вони – програма розрахована саме на сімейний формат. Бо на війні страждає не лише фізичне та психічне здоров’я захисників, страждають і їхні стосунки, дружини, діти, які несуть на собі дуже важкий тягар постійних переживань і відсутності спілкування. А у випадку отримання ветераном важких травм чи інвалідності, всій сім’ї фактично необхідно заново вчитися багатьом речам і звикати до нових обставин», – додав Олег Кулініч.

Народний депутат також акцентував увагу, що з ветеранами працювали мультидисциплінарні команди, які пройшли спеціальну підготовку і фахово розуміються на досвіді учасників бойових дій.

Окрім того, Олег Кулініч підкреслив, що важливим кроком для України стало б масштабування цієї програми на державний рівень.

«Прагнемо, аби ця програма, по-перше, тривала і розвивалася на рівні Полтавської області та її громад, а по-друге, була масштабована на всю державу. Для цього потрібно працювати з Кабміном, безпосередньо залучати Міністерство фінансів та профільний комітет Верховної Ради. Результатом в перспективі має стати постанова КМУ, виділення фінансування та проведення серйозної організаційної роботи по всій державі, аби запустити послугу в інших областях», – констатував парламетар.

З його слів, успішно проведений пілотний проект у цьому напрямку і щодо іншої категорії захисників, на який він залучив приватні кошти.

Також Олег Кулініч додав, що йде робота над тим, аби використати у послузі соціального відновлення і досвід інших країн, зокрема Ізраїлю, який перебуває у стані війни десятками років.

Теги: депутат Міноборони ветеран фінансування

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