На Запорізькому напрямку загинув відомий український актор

35-річний військовий служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ на посаді головного сержанта взводу розвідроти

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український актор, військовий Олексій Хільський. Про це повідомила дружина захисника, акторка Надія Хільська.

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Дружина Олексія Хільського повідомила про його загибель фото: скріншот

«Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн», – написала Хільська.

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Олексій Хільський знявся в серіалах «Поганий хороший коп», «Лікар Ковальчук», «На твоєму боці», «Квочка», «Кріпосна», «Місце під сонцем» фото з відкритих джерел

Олексій Хільський долучився до лав ЗСУ у перші дні російського повномасштабного вторгнення. 35-річний військовий служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти.

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Чоловік брав участь у наступі на Херсонщині, боронив Бахмут і Соледар. Раніше Надія Хільська писала про те, що захисник на фронті двічі отримував поранення, однак після лікування щоразу повертався на поле бою.

У актора залишилися дружина і дочка Валерія.

Хільський разом з дружиною та донькою фото з відкритих джерел

Олексій Хільський знявся в серіалах «Поганий хороший коп», «Лікар Ковальчук», «На твоєму боці», «Квочка», «Кріпосна», «Місце під сонцем» та інших.

Нагадаємо, актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби.

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Раніше у боях за Україну загинув актор Євген Світличний.