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Обговорили напружені оборонні та наступальні операції: Зеленський провів селектор

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обговорили напружені оборонні та наступальні операції: Зеленський провів селектор
Президент Зеленський зібрав селектор і заслухав доповіді Залужного і Малюка
фото: Володимир Зеленський

Міністерство оборони звітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також календар поставок на найближчу та середню перспективу

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Обговорили ситуацію на фронті, зерновий коридор та боротьбу зі зрадниками. Про це голова держави повідомив у Telegram.

«Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції», – написав Зеленський.

Також Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів та про календар постачання на близьку й середню перспективу.

Окрім того, розвідка, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії, а голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

«Розуміємо найближчі плани ворога», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський провів щоденний селектор
Володимир Зеленський провів щоденний селектор
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.

«Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження зернового коридору», – додав президент.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Теги: Міноборони війна Володимир Зеленський

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