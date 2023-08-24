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Операція ГУР у Криму, ЗСУ наближаються до другої лінії оборони РФ. Головне за 24 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Операція ГУР у Криму, ЗСУ наближаються до другої лінії оборони РФ. Головне за 24 серпня
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації

Підрозділи ГУР провели висадку на території Криму, ЗСУ на півдні наближаються до другої лінії оборони окупантів, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. «Главком» зібрав у добірку новини 24 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Підрозділи ГУР провели висадку на території Криму

У тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.

Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України, який відзначають 24 серпня. Сьогодні Україна святкує 32 річницю Незалежності.

Глава держави зазначив, що Незалежність – це цінність для кожного українця і за це ми боремось. Зеленський додав, що в цій боротьбі важливий кожен. Також він наголосив, що у великій війні немає маленьких справ. «Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів», – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що присвячує привітання кожному, хто дає Україні Незалежність.

ЗСУ на півдні наближаються до другої лінії оборони окупантів

Під час наступальної операції на південному фронті Збройні сили України на деяких ділянках наближаються до другої лінії оборони росіян. Водночас окупанти посилюють свій захист, зокрема створюють залізобетонні конструкції.

Маляр зазначила, що українські військові досягли певних успіхів у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області. Там українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас заступниця міністра зауважила, що наступальна операція на півдні триває на декількох напрямках. Так, українські війська просуваються та «серйозно зменшують» оборонний потенціал РФ.

Ракетний удар по Дніпру

Росіяни атакували Дніпро сьогодні вночі. Одну з ракет збили українські захисники, але було і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Пошкоджені також близько десятка об'єктів, зокрема банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля.

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. У лікарні досі залишається троє людей. Це 55-річна жінка, а також чоловіки віком 33 та 48 років. Вони – у стані середньої тяжкості.

«Вагнерівці» після смерті Пригожина покидають Білорусь

Після падіння літака з ватажками ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та Дмитром Уткіним, найманці збираються виїжджати з білоруських таборів до Росії. Соратники загиблих терористів формують колони для виїзду з таборів. Ймовірно, вони прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.

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Теги: ЗСУ війна День Незалежності ГУР

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