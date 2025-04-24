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Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
Європейське космічне агентство (ESA) оціннить життєздатність вирощування так званої лабораторної їжі на орбіті
фото: BBC

Місія з «вирощування» їжі в космічних лабораторіях стартувала

Європейське космічне агентство (ESA) протестує можливість виробництва смачної та звичної їжі для космонавтів прямо на орбіті або згодом на Місяці та Марсі. Проєкт, яким займається британська Frontier Space спільно з Імперським коледжем Лондона, передбачає вирощування в лабораторних умовах основних компонентів їжі – білків, жирів, протеїнів та волокон, а потім приготування з них звичайної їжі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Успіх експерименту дозволить значно знизити вартість харчування для космонавтів, яке коштує приблизно $26 тис. на одну людину на день.

«Наша мрія – мати заводи на орбіті та на Місяці. Нам потрібно будувати виробничі потужності за межами світу, якщо ми хочемо забезпечити інфраструктуру, яка дозволить людям жити і працювати в космосі», – сказав  Акіл Шамсул, генеральний директор і засновник компанії Frontier Space.

Набагато менша версія біоректора була відправлена ​​в космос на ракеті SpaceX Falcon 9 в рамках місії ESA.
Набагато менша версія біоректора була відправлена ​​в космос на ракеті SpaceX Falcon 9 в рамках місії ESA.

В рамках першого етапу експерименту за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9 на орбіту було виведено супутник з біореактором з генетично модифікованими клітинами дріжджів. Після повернення супутника на Землю вчені вивчать стан дріжджів. Результати дозволять розробити біореактори для вирощування основних компонентів їжі.

Його відправлять на орбіту наступного року. За словами вчених, із цих елементів можна буде приготувати будь-які страви, використовуючи пристрій на зразок 3D-принтера. Рецепти вже розробляються у Імперському коледжі. 

«Їжа, вирощена в лабораторії, передбачає вирощування харчових інгредієнтів, таких як білки, жири та вуглеводи, у пробірках і спеціальних чанах з подальшою обробкою, щоб вони виглядали та смакували як звичайна їжа», – пишуть журналісти. 

Одну з експериментальних страв – тефтелі з соусом – вже продегустувала Хелен Шарман, перший британський космонавт. Вона назвала страву «абсолютно приголомшливою» та «апетитною».

«Ми могли б почати просто з картопляного пюре, збагаченого білками, і перейти до більш складних продуктів, які ми могли б об’єднати в космосі. Але в довгостроковій перспективі ми могли б помістити вирощені в лабораторії інгредієнти в 3D-принтер і роздрукувати на космічній станції все, що завгодно, наприклад стейк!», – пояснив ідею Акіл Шамсул.

Раніше стало відомо, що виробник саке преміум-класу – японська компанія Asahi Shuzo – вирішив провести експеримент із приготування знаменитого алкогольного напою на Міжнародній космічній станції. 

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Теги: космос SpaceX харчування вчені

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