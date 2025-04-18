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Кабмін звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кабмін звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони
У Збройних Силах України Гаврилюк з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час
фото: armyinform.com.ua

17 травня 2024 року Гаврилюк був призначений першим заступником Міністра оборони України

Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. Про це повідомив у телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

«Кабінетом Міністрів України звільнено: Гаврилюка Івана Юрійовича з посади першого заступника міністра оборони України», – написав він.

Мельничук додав, що уряд також звільнив Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, а Олександра Порхуна – з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням. Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів.

Що відомо про Івана Гаврилюка?

У Збройних Силах України Гаврилюк з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час. З 2015-го по 2018 рік – начальник Тилу Збройних Сил України. 

З 2018-го по 2020 рік – начальник Головного управління логістики – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України. 

24 лютого 2022 року — прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. 

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

З 17 травня 2024 року призначений першим заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, місяць тому, у березні, Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України, до складу якої як представники держави увійшли перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та екс-заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Також у жовтні 2024 року Зеленський увів першого заступника міністра оборони Гаврилюка до складу Ставки

Теги: Міноборони Іван Гаврилюк звільнення

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