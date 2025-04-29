Прорив у секторі БПЛА. Міноборони допустило на фронт понад 330 видів дронів

У 2024 було допущено до експлуатації у 4 рази більше БПЛА, аніж у 2023 році

Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва. У 2023 році було допущено лише 75 різновидів БПЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, безпілотні системи займають авангардну позицію в архітектурі озброєнь провідних армій світу.

У своїй колонці для Інтерфакс-Україна він зазначає, що Україна у протистоянні російській агресії зробила ставку на розвиток військових технологій, як асиметричну відповідь на кількісну перевагу ворога в людях і техніці. При цьому результат протистояння значною мірою залежить від здатності швидко та системно наростити виробництво новітніх інструментів війни із передовими технологіями.

«У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва», – зазначив Валерій Чуркін.

За його словами, чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей у наших військових на полі бою. При цьому, на його думку, основну увагу Україні варто зосередити на відносно дешевих та ефективних засобах ураження, тому що необхідно завдавати масштабних втрат, але якомога менш затратними способами.

«Втім, не лише ми вкладаємося в новітні зразки озброєння. Агресор теж активно розвиває свій ВПК. У 2024 році Кремль виділив понад 1 трлн. руб. на розвиток і модернізацію виробничих потужностей ВПК. Попри економічні санкції російська військова промисловість досі виробляє майже увесь перелік озброєння – від стрілецької зброї до літаків та високоточних ракет. А виробництву безпілотників різного призначення у Росії надається адресний пріоритет. Україні критично важливо виграти цей технологічний спринт. Чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей у наших воїнів на полі бою», – зазначив Чуркін.

Також він відзначає необхідність розуміння «математики війни», яка стосується не лише кількісних показників озброєння, а й різноманіття використання.

«Необхідно об’єктивно оцінювати ефективність застосування зброї на фронті. Наразі в підрозділах використовується чимало дронів схожих за функціоналом, але які відрізняються комплектуючими, системами управління, боєприпасами. Ці БПЛА розробляються і постачаються різними підприємствами. Звідси і така мультиверсійність застосованих технологічних рішень, компонентної бази тощо. І це створює виклики», – зауважив Чуркін.

Нагадаємо, що політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони.

Раніше військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко пояснив, чому в Україні наразі відсутні уніфіковані БпЛА, натомість є багато фірм, які виготовляють дрони, і бригади з ними співпрацюють напряму.

До слова Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.