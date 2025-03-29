Міноборони рухається до створення космічних військ

Міноборони прагне стати основним замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони

Міністерство оборони створило Управління космічної політики, яке буде співпрацювати із розробниками воєнний космічних технологій (супутників та ракет), здійснювати відповідні замовлення та формувати державну політику в цій галузі. Про це під час міжнародного форуму Space For Ukraine повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

«Ми започаткували інституцію, яка має стати інтегратором всіх рішень, які стосуються саме військового космосу... Це управління було запущене в цьому році... Ми створили Управління космічної політики», – сказала вона.

За словами Черногоренко, Міноборони прагне стати основним замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони.

«Ми хочемо, щоб Міністерство оборони стало інтегратором космічних рішень для сил оборони, мало експертизу, щоб формувати технічні завдання», – пояснила Черногоренко.

Також вона натякнула на можливу появу нового виду військ.

«Україна рухається до започаткування космічних сил. Абсолютна більшість наших країн-партнерів розвиває цей вид військ. І, звичайно, наш ворог також рухається в цій сфері, набуває спроможності, набуває технологій. Ми маємо дати цю спроможність нашим військовим», – сказала заступниця міністра.

Черногоренко додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

Нагадаємо, за 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, дадуть низку суттєвих переваг для українських військових. Відомство також оприлюднило приклад знімків, які може давати цей супутник.

Водночас критики покупки, здійсненої Фондом Притули, висловили своє обурення тим, що кошти, які збиралися на «Байрактари», були витрачені за іншим призначенням.